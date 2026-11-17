Der Familienbesuch in Schladming brachte Paul F. (72) empfindlichen Ärger ein – wir berichteten. Weil der Wiener eine Mautstation auf dem Weg von Stubenberg am See überfuhr, handelte sich der Pensionist eine Strafe der Asfinag ein.
Dass 72-Jährige nun trotz gültiger Autobahnjahresvignette 200 Euro Ersatzmaut blechen soll, sorgte für Unverständnis. "Eine Frechheit", wie er findet. Denn: Er befuhr einen sondermautpflichtigen Abschnitt der Pyhrnautobahn mit Gleinalm- und Bosrucktunnel.
Für diese Strecke wird aufgrund der hohen Baukosten im schwierigen alpinen Gelände eine zusätzliche Maut eingehoben. "Diese Strecke der Pyhrnautobahn sind wir noch nie gefahren, außerdem war es nachts und die Sicht war aufgrund des Regens extrem eingeschränkt", war der 72-Jährige wohl im Tunnelblick, übersah die Sondermautstelle schlichtweg.
Obwohl er eine gültige Jahres-Vignette für alle Autobahnen hat, soll er nun 200 Euro Strafe zahlen. Der Preis sei der gesetzliche Standard, erklärte die Asfinag auf "Heute"-Anfrage geduldig. Der 72-Jährige bleibt ob der Höhe trotzdem entsetzt.