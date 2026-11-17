i Wiener Ärztekammer kritisiert Impfstoff-Chaos: Rainer Wolschner, Naghme Kamaleyan-Schmied und Johannes Steinhart Sabine Hertel Leere Boxen bekommen Ärzte mussten Grippe-Impfstoff um 3 Uhr früh bestellen Lieferboxen ohne Impfstoff, stockende Zustellung: Eine Umfrage der Wiener Ärztekammer zeigt nun, wo die Probleme bei der Impfstofflieferung liegen. Von Wien Heute 17.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Grippeimpfung startet heuer mit Verspätung in Wien. Laut einer Umfrage der Wiener Ärztekammer berichten 90 Prozent von 224 befragten niedergelassenen Ärzten über Probleme bei der Impfstoffbestellung und Lieferung in den vergangenen sechs Monaten.

Dabei ging es um Impfstoffe gegen Grippe, Covid-19, Gürtelrose und Pneumokokken. Laut Ärztekammer mussten wegen fehlender Lieferungen auch Impftermine abgesagt werden.

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Boxen kommen, Impfstoff fehlt

"Aktuell haben wir Probleme bei der Zustellung", erklärt Impfexperte Rainer Wolschner gegenüber "Heute". Immer wieder würden Lieferboxen ohne Impfstoff eintreffen. Wie viele Ordinationen betroffen sind, sei unklar.

Das Gesundheitsministerium erklärte zuletzt, dass alle bestellten Grippe-Impfstoffe bereits in Österreich eingetroffen seien. Offene Bestellungen würden abgearbeitet. Die Ärztekammer kritisiert weiterhin die Verteilung.

Ärzte mussten um 3 Uhr früh bestellen

Im Vorjahr mussten Ärzte teils mitten in der Nacht Impfstoff bestellen. "Die Kollegen sind um 3 Uhr am Computer gesessen und haben wie bei einem Konzert klicken müssen, ob sie genug Impfstoff bekommen. Das ist nicht würdig", kritisiert Wolschner.

Heuer gibt es gesicherte Kontingente von bis zu 90 Prozent der im Vorjahr verrechneten Impfstoffmenge. Für neue Ordinationen sieht Wolschner aber Verbesserungsbedarf. Er nennt ein Mindestkontingent von 15 Dosen: "Damit kann man keine Ordination betreiben."

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Impfungen in Apotheken

Die Ärztekammer will Impfungen weiterhin vorrangig in Ordinationen anbieten und warnt vor einer weiteren Aufteilung der Impfstoffmengen. "Nicht die Anzahl der Impfstellen ist ausschlaggebend, sondern dass der Impfstoff da ist und dass er gratis ist", betont Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied.

Zugang wird erleichtert

Die Bundesregierung will mit Impfungen in Apotheken hingegen den Zugang erleichtern. Grippeimpfungen sind vorerst nicht vorgesehen. Wolschner hofft unterdessen auf eine ausreichende Verteilung der Impfstoffe bis Ende November. Eine Garantie dafür gebe es nicht.