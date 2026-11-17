Trotz Warnungen Frist bei Sozialversicherung verpasst – 18.600 Euro weg Ein Selbstständiger zahlte angeblich 18.632 Euro zu viel an die Versicherung. Doch ein verspäteter Antrag kostete ihm nun die gesamte Summe. Von Niklas Burger 17.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verwaltungsgerichtshof in Wien Google Streetview

Bittere Niederlage für einen Unternehmer! Der Mann hatte angeblich jahrelang zu hohe Beiträge an die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) gezahlt. Insgesamt ging es um stolze 18.632,03 Euro. Doch obwohl auf seinem Beitragskonto ein entsprechendes Guthaben aufschien, geht er jetzt leer aus. Der Grund: Er stellte seinen Rückforderungsantrag zu spät, wie die "Presse" zuerst berichtete.

Die Vorgeschichte reicht mehrere Jahre zurück. Nachdem die Einkommensteuerbescheide des Mannes für den Zeitraum von 2012 bis 2018 nachträglich zu seinen Gunsten geändert worden waren, mussten auch seine Sozialversicherungsbeiträge neu berechnet werden. Das Ergebnis: Auf seinem SVS-Konto befanden sich 18.632,03 Euro zu viel. Im Jahr 2019 wurde er darüber informiert.

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Drei Warnungen, trotzdem Frist versäumt

Der Selbstständige hätte die Auszahlung schriftlich beantragen müssen. Dafür galt eine gesetzliche Frist von fünf Jahren, die in seinem Fall am 31. Mai 2024 endete.

Die SVS hatte ihn insgesamt dreimal schriftlich auf die Frist hingewiesen. Einem der Schreiben lag sogar das notwendige Antragsformular bei. Trotzdem reagierte der Mann zu spät: Erst am 15. September 2025 stellte er seinen Antrag. Da war die Frist bereits seit mehr als 15 Monaten abgelaufen.

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Betroffener spricht von "stiller Enteignung"

Der Betroffene wollte den Verlust der 18.632 Euro nicht akzeptieren, zog vor Gericht. Doch weder beim Bundesverwaltungsgericht noch beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hatte er Erfolg. Der Diplom-Ingenieur argumentiert, dass das Gesetz zwar eine Verjährung für die Rückforderung zu viel bezahlter Beiträge vorsehe, aber nicht regle, was anschließend mit dem Geld geschehe.

Der Fakt, dass die Sozialversicherung das Guthaben einbehalten dürfe, komme einer "stillen Enteignung" gleich. Außerdem widerspreche dies dem Prinzip "Beiträge gegen Leistung", argumentierte er laut "Presse". Doch auch mit diesen Einwänden konnte er die Höchstrichter nicht überzeugen.