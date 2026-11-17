i Mehr als ein Kilo Kokain führte ein 30-Jähriger bei sich. LPD Wien Drogen-Razzia in Wien Mann packt nach Kokain-Fund aus – er verrät Dealer Mehr als ein Kilo Kokain führte ein 30-Jähriger bei sich. Seine Festnahme brachte die Wiener Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als ein Kilo Kokain hatte ein 30-Jähriger bei sich, als er von Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien angehalten wurde. Der Fund brachte die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers in Wien-Penzing.

Der Mann soll die 1,06 Kilogramm Kokain kurz zuvor gekauft haben. Bei seiner Einvernahme belastete er den mutmaßlichen Verkäufer, von dem er bereits mehrfach Suchtmittel bezogen haben soll. Der 30-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

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Kokain und Bargeld sichergestellt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde daraufhin die Festnahme des ebenfalls 30-jährigen Verdächtigen sowie eine Hausdurchsuchung veranlasst. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Händler vor seiner Wohnung in Penzing festnehmen.

Bei ihm fanden die Ermittler 74,3 Gramm verkaufsfertig abgepacktes Kokain, 2.780 Euro Bargeld und zwei Mobiltelefone. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung und seines Autos stellten die Polizisten weiteres Bargeld sowie 154 Benzodiazepin-Tabletten sicher.

Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.