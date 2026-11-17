Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei gingen den Beamten am Montag gleich zwei extreme Raser ins Netz. Die Lenker waren mit mehr als dem Vierfachen der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs.
Besonders dreist war ein Autofahrer auf der Aspernstraße in Wien-Donaustadt: Er raste gegen 21.39 Uhr mit 132 km/h in Richtung Erzherzog-Karl-Straße – obwohl dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gilt.
Auch auf der Leopoldsdorfer Straße in Wien-Favoriten hielt sich ein Lenker offenbar nicht an das Tempolimit. Bei einer weiteren Kontrolle wurde sein Fahrzeug mit 119 km/h statt der erlaubten 30 km/h gemessen.
In beiden Fällen erfolgten die Messungen mithilfe eines mobilen Radarfahrzeugs. Auf die Lenker kommen nun ernste Konsequenzen zu: Beiden droht ein Führerscheinentzugsverfahren. Zudem ist eine vorläufige Beschlagnahme ihrer Fahrzeuge vorgesehen.