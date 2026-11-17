Wilde Szenen vor einer Polizeiinspektion in Wien-Favoriten! Die Beamten wurden am Montag alarmiert da ein unbekannter Mann vor dem Revier gegen 21.50 Uhr auf Polizeifahrzeuge und andere Autos einschlagen soll. Als die Polizisten vor die Polizeiinspektion eilten, konnten sie den Verdächtigen antreffen.
Dieser schlug mit einem Holzstock auf geparkte Fahrzeuge ein. Die Beamten forderten den Mann auf, sein strafbares Verhalten einzustellen. Der Verdächtige zeigte sich zunächst unkooperativ.
Als die Polizisten gerade mit der Sachverhaltsklärung beschäftigt waren, wurden sie von dem 20-jährigen Syrer attackiert. Der Mann versuchte einen Beamten mittels Faustschlag und Bissen anzugreifen. Unter Anwendung von Körperkraft wurde der 20-Jährige festgenommen.
Dabei wurden zwei Beamte verletzt. Sie konnten ihren Dienst in weiterer Folge nicht fortsetzen. Zudem wurden zwei Streifenkraftwägen und ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der 20-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.