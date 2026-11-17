i Die Wiener Polizei führte einen Verkehrsschwerpunkt durch. iStock Bei Schwerpunktaktion Elf Drogen-Lenker erwischt – fünf Führerscheine weg Elf Lenker unter Drogeneinfluss, mehrere Alkoholsünder und drei Festnahmen: Bei einem Schwerpunkt zog die Wiener Polizei eine beachtliche Bilanz. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle nahm die Polizei in Wien von Montag 14 Uhr bis Dienstag 2 Uhr zahlreiche Lenker genauer unter die Lupe. Die Bilanz: Führerscheinabnahmen, Anzeigen und drei Festnahmen.

Der Verkehrsschwerpunkt mit besonderem Augenmerk auf Lenker unter Suchtmitteleinfluss wurde vom Stadtpolizeikommando Meidling durchgeführt. Unterstützt wurden die Beamten dabei von einem Amtsarzt sowie einem Polizeijuristen, der als Schnellrichter fungierte.

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Die Kontrollen brachten einige Verstöße ans Licht: Insgesamt wurden elf Fahrzeuglenker erwischt, die ihr Fahrzeug unter Suchtmittelbeeinträchtigung lenkten. Zudem war ein Lenker mit mehr als 0,8 Promille unterwegs, zwei weitere hatten weniger als 0,8 Promille Alkohol im Blut. In fünf Fällen wurde der Führerschein abgenommen.

Strafen in Höhe von 3.740 Euro

Insgesamt führten die Polizisten 176 Alkovortests durch. Darüber hinaus wurden 98 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz und dem Führerscheingesetz erstattet. Weitere 63 Verstöße wurden mit Organmandaten geahndet.

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Die Bilanz umfasst außerdem zwei Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz. Dabei wurden auch Drogen vorläufig sichergestellt. Strafverfügungen in Höhe von insgesamt 3.740 Euro wurden erlassen. Zusätzlich hob die Polizei eine Sicherheitsleistung von 2.300 Euro ein. Drei Personen wurden schließlich aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen.