i Polizisten mussten den Prozess am Landl schützen "Heute" Es ging um Folterkeller Sohn zuckt nach Hafturteil aus, tritt gegen Klotür Nach dem Ende im Folterkeller-Prozess flogen die Fetzen. Der Sohn des Hauptangeklagten rastete aus, als er erfuhr, dass der Vater lange in Haft muss. Von Christian Tomsits 17.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tumulte nach dem Urteil im Wiener Folterkeller-Prozess! Vier Männer (23 bis 41) wurden am Dienstag am Landesgericht zu Haftstrafen zwischen drei und sieben Jahren verurteilt. Sie sollen zwei Mitglieder einer Betrügerbande im Oktober 2025 entführt, vier Tage lang in einem Keller in Wien-Wieden festgehalten und brutal misshandelt haben.

Dabei wurden die Opfer mit Metallketten, Holzstöcken und Fäusten geschlagen, ihre Köpfe in Wasserkübel getaucht. Hintergrund war ein Streit um 100.000 Euro, die innerhalb der kriminellen Bande verschwunden sein sollen. DNA-Spuren und Handyvideos überführten die Angeklagten, die behauptet hatten, im Keller lediglich eine Party gefeiert zu haben. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

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Nach der Urteilsverkündung flogen am Landl die Fetzen: Wie die APA berichtet, wurde der Sohn des Hauptangeklagten aus dem Saal geworfen. Als er von der siebenjährigen Zusatzstrafe für seinen Vater erfuhr, tobte er schimpfend über den Gang und trat mehrfach gegen eine Toilettentür. Auch zwischen einem weiteren Zuhörer und einem Polizisten kam es zum lautstarken Wortgefecht. Der Prozess konnte nur unter massivem Polizeischutz stattfinden…