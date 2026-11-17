i Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. iStock Zwei Verletzte Räuber-Bande schlägt Männer mit Eisenstange nieder Eine Gruppe schlug zwei Männer mit einer Eisenstange nieder und raubte Bargeld. Ein 22-Jähriger wurde festgenommen, weitere Täter sind flüchtig. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Attacke auf zwei Männer in Wien: Am Montag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten gegen 21 Uhr zur Straßenbahnstation Kliebergasse gerufen. Grund war ein Mann mit blutender Kopfwunde. Als die Polizisten diesen antrafen, schilderte das Opfer einen brutalen Angriff.

Demnach sei der 39-Jährige von einer Gruppe unbekannter Täter angesprochen worden. Die Männer forderten ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Als das Opfer nichts dabeihatte, soll einer der Tatverdächtigen mit einer Eisenstange auf ihn eingeschlagen haben.

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Weiteres Opfer

Im Zuge einer Sofortfahndung stießen die Polizisten auf einen verletzten 40-Jährigen. Auch er soll von der Bande mit der Eisenstange niedergeschlagen worden sein. Zudem hätten sie ihm Bargeld im zweistelligen Bereich geraubt.

Im Nahbereich der Straßenbahnhaltestelle konnten Beamte der Bereitschaftseinheit schlussendlich einen Mann antreffen, er versuchte, eine Eisenstange hinter einem Elektrokasten zu verstecken. Der Syrer (22) wurde vorläufig festgenommen.

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Die anderen Täter sind weiterhin flüchtig. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden Opfer wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Während der 39-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte der 40-Jährige in häusliche Pflege entlassen werden.