i Präsentierten die neuen Schockräume der Klinik Donaustadt: Michael Lischent, Ärztlicher Direktor Lothar Mayerhofer, Gemeinderätin Jing Hu (NEOS) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) (v. l. n. r.). Denise Auer Neue Schockräume eröffnet Das ändert sich für Patienten in der Klinik Donaustadt Nach nur zehn Monaten Bauzeit sind die neuen Schockräume der Klinik Donaustadt fertig. Für Patienten soll die Versorgung damit schneller werden. Von Wien Heute 17.11.2026, 15:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Klinik Donaustadt trifft im Schnitt alle 20 Minuten eine Rettung ein. Nun wurde ein wichtiger Schritt für die Notfallversorgung gesetzt: Am Dienstag (17. November) wurde der erste Bauabschnitt der neuen Zentralen Notaufnahme präsentiert.

Herzstück sind moderne Schockräume mit einem fahrbaren Computertomographen (CT). Damit sollen vor allem schwer verletzte und schwer erkrankte Patienten rascher untersucht und behandelt werden können.

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Fast 90.000 Kontakte in neun Monaten

Wie groß der Andrang ist, zeigen die Zahlen: Von Jänner bis September 2026 verzeichnete die Klinik fast 90.000 Erstkontakte in der Notfall- und Unfallversorgung. Knapp 20.000 Patienten wurden mit der Rettung eingeliefert, weitere 70 kamen mit dem Hubschrauber.

Bei den Rettungsanfahrten in der Unfallversorgung liegt die Klinik Donaustadt sogar auf Platz eins innerhalb des Wiener Gesundheitsverbundes. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Personal und Infrastruktur.

Notaufnahme bekommt 460 Quadratmeter mehr

Mit dem Umbau wächst die Nutzfläche der Notaufnahme von bisher 1.469 auf 1.929 Quadratmeter. Gleichzeitig werden der Notfallbereich, der Unfallakutbereich und die Unfallambulanz neu organisiert. Kürzere Wege sollen die Behandlung beschleunigen, eigene Behandlungskojen mehr Privatsphäre bieten.

"Mit dem ersten Bauabschnitt haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht", erklärt der Ärztliche Direktor Lothar Mayerhofer. Die moderne Ausstattung ermögliche eine rasche und koordinierte Versorgung, insbesondere bei schwersten Erkrankungen und Verletzungen.

Hacker: Versorgung langfristig absichern

Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sieht in dem Ausbau einen wichtigen Schritt. "Mit dem Rahmenbauprogramm für die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes schaffen wir die baulichen Voraussetzungen, um die Gesundheitsversorgung langfristig abzusichern und an die Entwicklung Wiens anzupassen."

Der Ausbau soll auch dem steigenden Versorgungsbedarf in der wachsenden Donaustadt Rechnung tragen. Bereits bei der Eröffnung der Klinik im Jahr 1992 galt die gemeinsame Notfallambulanz als wegweisendes Pilotprojekt. Seither sind die Anforderungen deutlich gestiegen.

Neue Zentralenotaufnahme der Klinik Donaustadt i ?

Umbau dauert noch bis Ende 2028

Damit die Notfallversorgung während der Bauarbeiten weiterlaufen kann, werden einzelne Bereiche vorübergehend verlegt. Seit Dezember 2025 befindet sich der Notfallbereich im Pavillon 1 auf Ebene 3. Die Versorgung bleibt rund um die Uhr aufrechterhalten.

"Ein Umbau dieser Größenordnung bei laufendem Krankenhausbetrieb erfordert eine präzise Abstimmung zwischen Bau und medizinischer Versorgung", erklärt Projektverantwortlicher Michael Lischent. Bis Ende 2028 soll die gesamte Zentrale Notaufnahme fertiggestellt sein.