i Bewohnern der Anlage "The Berres" wurde eine Deckenkühlung versprochen, diese ist aber nicht einsatzbereit. Helmut Graf Klärung vor Gericht 70 Mieter laufen wegen Raumklima heiß, klagen Bauträger Ein versprochenes Klimasystem, das nicht funktioniert: In einem Neubau in Wien-Donaustadt fühlen sich die Bewohner getäuscht, sie gehen vor Gericht. Von Christine Ziechert 18.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Moderne Wohnungen, niedrige Energiekosten und ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit: Mit diesen Vorzügen wurde das Neubauprojekt "The Berres" in der Berresgasse 11 in Wien-Donaustadt beworben. Doch für die Bewohner wurde heuer der erste Sommer in ihrem neuen Zuhause zur Belastungsprobe.

Statt angenehmer Temperaturen herrschten in manchen Wohnungen laut Mietern rund um die Uhr mehr als 30 Grad. Die versprochene Deckenkühlung lässt sich nämlich gar nicht in Betrieb nehmen.

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308 Wohnungen – aber keine Kühlung

Jetzt eskaliert der Streit mit den beiden gemeinnützigen Bauträgern Österreichisches Siedlungswerk (ÖSW) und Schwarzatal. Rund 70 Mieter werden mittlerweile vom Wiener Rechtsanwalt Thomas Fraiß vertreten. Dieser hat bereits eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht und kündigt Musterverfahren gegen beide Bauträger an.

Für das Projekt "The Berres" wurden 308 Wohnungen errichtet. Helmut Graf

Das Wohnprojekt umfasst sechs Gebäude mit bis zu zehn Geschoßen und insgesamt 308 Wohnungen. Davon wurden 149 vom ÖSW errichtet und am 10. September 2025 an die Bewohner übergeben. Der Rest wurde von der Genossenschaft Schwarzatal gebaut.

Mit modernem Heiz- und Kühlsystem geworben

Bei der Vermarktung wurde besonders auf die moderne Haustechnik hingewiesen. In einer Pressemitteilung vom September 2025 (zur Übergabe der Wohnungen, Anm.) warb das ÖSW ausdrücklich mit "modernen Heiz- und Kühlsystemen", die zu jeder Jahreszeit für ein angenehmes Raumklima sorgen sollten.

Die Aussendung des ÖSW zum Projekt "The Berres" wurde mittlerweile gelöscht. zVg

Doch als die erste große Hitzewelle kam, folgte für die Bewohner die Ernüchterung: Die Leitungen für die sogenannte Bauteilaktivierung sind zwar vorhanden und können im Winter zum Heizen verwendet werden. Eine Kühlung ist aber nicht möglich.

Hitze geht wochenlang nicht weg

"Der Bau ist sehr gut isoliert, die Wärme wird gut gespeichert. Wir haben einen sehr geringen Energieverbrauch", erzählt Erich Hartmann, Obmann des Mieterbeirats, im Gespräch mit "Heute". Was im Winter ein großer Vorteil ist, wird im Sommer zum Problem. Die Gebäude verfügen über große Glasfronten, durch die sich die Wohnungen bei hohen Außentemperaturen stark aufheizen.

"Es dauert zwar, bis sich das Gebäude aufheizt. Aber wenn es dann so weit ist, geht die Hitze wochenlang nicht mehr weg. Es hat dann rund um die Uhr 30 Grad, die Wärme staut sich. Das macht die Wohnungen de facto unbewohnbar", schildert Hartmann. Jurist Fraiß ergänzt: "Hitze wird in Wohnungen zunehmend zum Problem. Da ist es besonders ärgerlich, wenn der Vermieter eine Kühlung ausdrücklich zugesichert hat. Die Wohnung ist dann jedenfalls mangelhaft und die Mieter haben ein Recht auf Mietzinsminderung."

Rechtsanwalt Thomas Fraiß vertritt die rund 70 Mieter. Sabine Hertel

Keine Klimaanlagen – weil es angeblich Kühlung gibt

Besonders ärgerlich sei, dass zahlreiche Mieter vor Vertragsabschluss ausdrücklich nach einer Deckenkühlung gefragt hätten. Diese sei ihnen nach ihren Angaben auch zugesichert worden. "Die Bauträger streiten alles ab, obwohl Mitarbeiter schon zugegeben haben, dass den Mietern bei den Wohnungsbesichtigungen eine Deckenkühlung zugesichert worden ist", meint Fraiß.

Als sich herausstellte, dass die Deckenkühlung nicht funktioniert, wollten einige Bewohner selbst für Abhilfe sorgen. Zwei Mieter beantragten deshalb die Genehmigung für eigene Klimaanlagen. Doch die Anträge wurden abgelehnt – zunächst mit dem Hinweis, dass das Gebäude ohnehin über eine Kühlung verfüge.

"Missverständnis" rund um Deckenkühlung

Nach Rücksprache mit dem Baumanagement teilte eine Mitarbeiterin dann mit, dass eine Aktivierung der Kühlung doch nicht möglich sei, weil die technische Vorrichtung dafür fehle. Schließlich räumte auch das Gewährleistungsmanagement des ÖSW schriftlich ein, dass die Wohnanlage über keine Kühlfunktion mittels Bauteilaktivierung verfüge. Frühere gegenteilige Aussagen seien aufgrund von Missverständnissen erfolgt und hätten nicht den Tatsachen entsprochen.

Für die Mieter ist besonders unverständlich, dass die Kühlung nicht nur bei Besichtigungen Thema gewesen sein soll, sondern auch in mehreren schriftlichen Unterlagen auftaucht. So wurde den Bewohnern laut Fraiß bei der Vertragsunterzeichnung ein Informationsblatt vorgelegt, wonach sich in der Decke Heizungsrohre befinden, die sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen dienen. Beim Bohren in die Decke sei deshalb besondere Vorsicht geboten.

Architekt schwärmte von Bauteilaktivierung

Auch in einer Veröffentlichung des Vereinigung der österreichischen Zementindustrie (VÖZ) wurde das Projekt als Vorzeigebeispiel für nachhaltiges Wohnen präsentiert. Darin wird Architekt Bernhard Weinberger mit der Aussage zitiert, dass die 308 Wohnungen durch Bauteilaktivierung in Kombination mit Fernwärme und Photovoltaik nachhaltig beheizt und gekühlt würden.

Für Hartmann steht deshalb fest, dass die Bewohner mit einer funktionierenden Deckenkühlung rechnen durften. "Dieses beharrliche Ignorieren von uns Mietern ärgert mich am meisten", kritisiert der Mieterbeirats-Obmann.

Anwalt schaltet Staatsanwaltschaft ein

Rechtsanwalt Fraiß sieht auch einen möglichen strafrechtlichen Hintergrund. Er hat der Staatsanwaltschaft Wien umfangreiche Unterlagen übermittelt, darunter Werbematerialien, interne Schreiben, Aussagen von Mietern und Informationen aus der Projektplanung – für die beiden Bauträger gilt die Unschuldsvermutung.

"Es steht deswegen der Verdacht des Betruges im Raum, den wir von der Staatsanwaltschaft prüfen lassen werden. Wir werden den Einbau der zugesagten Deckenkühlung notfalls auch einklagen", so Fraiß zu "Heute".

Auch der Architekt von "The Berres" preist die nachhaltige Beheizung und Kühlung des Gebäudes. zVg

Musterverfahren gegen beide Bauträger

Nach Angaben des Anwalts soll ein an der Planung Beteiligter bereits früh gewusst haben, dass die Deckenkühlung nicht umgesetzt werde. Trotzdem sei diese den künftigen Bewohnern weiterhin zugesichert worden.

"Die ganze Sache ist rechtlich eigentlich klar. Die Deckenkühlung ist zugesichert worden, aber nicht vorhanden. Die Bauträger können die Sache deswegen nur in die Länge ziehen, zu gewinnen gibt es für sie aber nichts", meint der Jurist. Ziel der Klagen ist, dass die ursprünglich zugesagte Deckenkühlung tatsächlich in Betrieb genommen wird.

"Wir wollen einfach eine Lösung"

"Wir hoffen, dass wir so für den kommenden Sommer eine Lösung erreichen können, da es den Mietern schlichtweg unzumutbar ist, wochenlang bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Nachts in ihren Wohnungen ausharren zu müssen", sagt Fraiß. Sollte keine technische Lösung gefunden werden, will der Anwalt auch Schadenersatzansprüche prüfen und eine entsprechende Mietzinsminderung geltend machen.

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Den Bewohnern gehe es nicht darum, einen jahrelangen Rechtsstreit zu führen, betont Mieterbeirats-Obmann Hartmann. Sie wollen vor allem, dass ihre Wohnungen im Sommer wieder erträglich werden. "Wir wollen einfach eine Lösung. Wenn eine Deckenkühlung, wie sie uns versprochen wurde, nicht möglich ist, dann wollen wir eben einen anderen Vorschlag." Denkbar wäre aus seiner Sicht beispielsweise ein Kostenzuschuss für eigene Klimaanlagen.

Deckenkühlung nicht im Mietvertrag

Die Bauträger berufen sich auf "Heute"-Anfrage darauf, dass eine Deckenkühlung im eigentlichen Mietvertrag nicht ausdrücklich vereinbart worden sei: "Wir halten fest: Eine Kühlung der Wohnungen war weder in unseren Mietverträgen noch in unseren Vermarktungsunterlagen enthalten", erklärt Schwarzatal-Geschäftsführerin Daniela Unterholzner.

Auch seitens des ÖSW heißt es: "Eine aktive Kühlung war zu keinem Zeitpunkt Bestandteil des geförderten Wohnbauprojekts und auch keine Anforderung der Stadt Wien als Ausloberin des Bauträgerwettbewerbs. Sie ist folglich in keinem der rechtsgültigen, vertragsrelevanten Mietunterlagen als geschuldete Leistung verankert."

Aufrüstung würde mehr als 800.000 Euro kosten

Die Zusatzoption einer Deckenkühlung sei während der Bauphase als freiwillige Optimierung geprüft worden: "Diese zusätzlichen Kosten konnten jedoch innerhalb der gesetzlich vorgegebenen, förderbaren Gesamtkosten der geförderten Wohnanlage nicht dargestellt werden, weshalb diese nachträgliche Idee verworfen wurde."

Theoretisch wäre allerdings eine Aktivierung durch Aufrüstung möglich: "Um das System für eine aktive Temperierung im Sommer zu nutzen, wäre die nachträgliche Installation einer industriellen Kältemaschine inklusive Rückkühlern, sämtlicher zusätzlicher Verbindungsleitungen sowie umfassender technischer Adaptionen direkt in den einzelnen Wohnungen erforderlich. Wir nehmen an, dass ein Investitionsvolumen jenseits der 800.000 Euro erforderlich wäre", erklärt die ÖSW-Sprecherin.

Kommunikationsfehler bei Klimaanlagen-Ablehnung

Bezüglich der Anträge auf Klimaanlagen heißt es: "Die zuständige Bearbeitungsstelle ging bei der Prüfung des Antrags fälschlicherweise davon aus, dass die Deckenkühlung auch bei 'The Berres', wie bei den anderen Neubauprojekten, betriebsbereit vorhanden sei. Hierbei handelt es sich um die Folge eines bedauerlichen, internen Kommunikationsfehlers. Wir bedauern diese missverständliche Kommunikation und die dadurch entstandene Verwirrung." Ob die Mieter nun die Klimaanlagen bewilligt bekommen, wurde nicht beantwortet.