i Otto Glöckel Schule in Wien-Hitzing. Google Streetview Streit eskaliert am Schulklo Teenie zückt Messer – Mitschüler schlägt ihm Zahn aus Eskalation auf dem Schulklo: Ein 15-Jähriger soll einen Mitschüler mit einem Messer bedroht haben. Der 16-Jährige schlug dem Angreifer einen Zahn aus. Von Niklas Burger 18.11.2026, 21:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Fall von Gewalt an der Otto Glöckel Schule in Hietzing! Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am Dienstagvormittag völlig eskaliert. Ein 15-Jähriger soll seinen ein Jahr älteren Mitschüler zunächst mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben.

Auf der Schultoilette soll der Teenager schließlich ein Klappmesser gezückt und Stichbewegungen in Richtung des 16-Jährigen gemacht haben. Doch der bedrohte Schüler wehrte sich: Er schlug seinem mutmaßlichen Angreifer ins Gesicht und schlug ihm dabei einen Zahn aus.

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Messer verschwunden

Die alarmierten Polizisten nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung konnte das mutmaßliche Klappmesser allerdings nicht gefunden werden.

Jugendliche angezeigt

Gegen den Jugendlichen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Auch für seinen 16-jährigen Mitschüler hat der Vorfall rechtliche Konsequenzen: Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung erstattet.

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831 Suspendierungen

Der Messer-Eklat rückt auch die Gewalt an Wiener Schulen wieder in den Mittelpunkt. Zahlen der Wiener Bildungsdirektion zeigen: Im Schuljahr 2025/26 wurden insgesamt 831 Suspendierungen ausgesprochen. Betroffen waren 718 Kinder und Jugendliche.

In 232 Fällen wurde zusätzlich Anzeige erstattet. Besonders häufig führten körperliche Übergriffe, gefährliche Drohungen und verbale Attacken zu einem vorübergehenden Ausschluss vom Unterricht. Auffällig ist auch die Geschlechterverteilung: 83 Prozent der suspendierten Schüler waren männlich. Besonders hoch war die Suspendierungsquote an Mittelschulen mit 1,3 Prozent.

Hunderte Gewaltdelikte angezeigt

Auch die Polizeistatistik zeigt das Ausmaß des Problems. Im Jahr 2025 wurden an Wiener Schulen und Bildungseinrichtungen 706 Gewaltdelikte angezeigt. Im Jahr davor waren es 632 Fälle. Das entspricht einem Anstieg von rund zwölf Prozent.