i Die Polizei bittet um Hinweise. iStock Angreifer flüchtig Blutiger Überfall – Mann in Wiener Park niedergestochen Ein Raubversuch im Wiener Alois-Drasche-Park eskalierte: Als sich ein 43-Jähriger wehrte, zückte einer der Täter ein Messer und stach zu. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstagnachmittag endete ein versuchter Raubüberfall im Wiener Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden blutig. Gegen 16.45 Uhr sollen zwei bislang unbekannte Täter einen 43-Jährigen attackiert haben.

Die Angreifer versuchten offenbar, dem Mann seine Wertgegenstände abzunehmen. Doch das Opfer setzte sich zur Wehr. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, bei dem einer der Täter plötzlich ein Messer zog und dem 43-Jährigen damit eine Stichverletzung im Rücken zufügte.

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Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Angriff ergriffen die beiden Unbekannten die Flucht. Sie verschwanden in unbekannte Richtung – Beute machten sie keine. Der verletzte 43-Jährige begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Von dort aus wurde schließlich die Polizei verständigt.

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Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen werden auch anonym unter der Telefonnummer 01/31310 43800 entgegengenommen.