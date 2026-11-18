i Der Unterwelt-Boss wurde wegen Körperverletzung, Raub und Freiheitsentziehung verurteilt – jetzt könnte er wegen Mord drankommen. "Heute"-Montage Sohn zeigte es Freundin Handyvideo mit Leiche – Folter-Boss unter Mordverdacht! Unglaubliche Entwicklung nach einem Folterkeller-Prozess in Wien. Vier Männer wandern hinter Gitter. Doch dem Banden-Boss droht jetzt ein Mordprozess! Von Wien Heute 18.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen am Dienstag am Wiener Landesgericht nach dem (vorläufigen) Ende einer viel noch wilderen Geschichte – bei der jetzt eine dramatische Fortsetzung folgt. Vier mutmaßliche Unterwelt-Größen wurden am Dienstag wegen brutaler Folter in einem Keller in Wien-Wieden zu drei bis sieben Jahren Haft verurteilt.

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Ein schwer vorbestrafte Tschetschene soll mit Komplizen zwei Männer aus der eigenen Betrügerbande vier Tage lang gefangen gehalten und mit Metallketten, Holzstöcken und Waterboarding gequält haben. Es ging um verschwundene 100.000 Euro aus kriminellen Krypto-Geschäften.

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Dafür fasste der Banden-Boss Bautdin D. (41) nun sieben Jahre Haft aus, weitere sechs Monate wurden ihm widerrufen. Daraufhin verlor sein Sohn vor Gericht die Nerven. Erst legte er sich als Zuschauer mit einer Justizwache-Beamtin an, flog hochkant aus dem Saal. Danach tobte er fluchend über den Gang und trat laut "APA" gegen eine Toilettentür.

Seinem Vater hatte er jedoch schon vorher den juristischen Super-GAU besorgt. Denn auf dem Handy des Sohns befand sich ein Video, das den Vater gemeinsam mit einem Toten zeigt. Stolz zeigte der Nachwuchs-Gangster die grausigen Aufnahmen seiner Freundin. Die junge Frau wandte sich an die Behörden.

Die Bilder des Tages i ?

Die hatten schon länger wegen des rätselhaften Verschwindens eines 39-jährigen Moldawiers aus dem Umfeld der Bande ermittelt – wie der "Standard" berichtete, sei er im Folterkeller mit einer Eisenstange erschlagen worden. Das Video gilt jetzt als entscheidender Beweis gegen den Tschetschenen, dem jetzt die Mordanklage droht. Die Unschuldsvermutung gilt.