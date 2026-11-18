i Ein Streit zwischen zwei Schülern eskalierte in Wien-Hietzing völlig. istock Angreifer kassiert Faustschlag Teenie zückt auf Wiener Schulklo plötzlich Klappmesser Ein Streit zwischen zwei Schülern eskalierte in Wien-Hietzing völlig. Ein 15-Jähriger soll seinen Mitschüler (16) mit einem Messer bedroht haben. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit zwischen zwei Schülern ist am Dienstagvormittag in Wien-Hietzing eskaliert. Ein 15-Jähriger soll seinen Klassenkollegen (16) mit dem Tod bedroht und später mit einem Messer angegriffen haben.

Zu dem Vorfall kam es gegen 10 Uhr in einer Neuen Mittelschule im 13. Bezirk. Warum die beiden Jugendlichen aneinandergerieten, ist noch unklar. Laut Polizei soll der 15-jährige Syrer seinem 16-jährigen Mitschüler aus der Slowakei zunächst vor mehreren Zeugen wiederholt mit dem Umbringen gedroht haben.

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Schüler schlägt Angreifer Zahn aus

Danach verlagerte sich der Streit auf die Schultoilette. Dort soll der Jüngere ein Klappmesser hervorgeholt und damit Stichbewegungen in Richtung seines Kontrahenten gemacht haben. Der 16-Jährige wehrte sich laut Polizei mit einem Faustschlag und schlug dem 15-Jährigen dabei einen Zahn aus.

Alarmierte Polizisten nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten allerdings kein Messer. Gegen den Jugendlichen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 15-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Auch sein 16-jähriger Mitschüler erhielt eine Anzeige – wegen des Verdachts der Körperverletzung.