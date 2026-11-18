i Fiaker stürzten bei Unfall in der Wiener City. ÖSTERREICHISCHER TIERSCHUTZVEREIN Verbot gefordert "Pferde nicht zwischen Autos": Weiter Wirbel um Fiaker Nach dem schweren Fiaker-Unfall fordert der Tierschutzverein ein Ende der Pferdekutschen. Die Politik müsse jetzt handeln, so die Tierschützer. Von Thomas Peterthalner 18.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem schweren Fiaker-Unfall in der Wiener Innenstadt nimmt der Streit um die Pferdekutschen in Wien nun weiter Fahrt auf. Der Österreichische Tierschutzverein fordert ein Ende des Fiakerbetriebs im Wiener Straßenverkehr. Im Wiener Landtag dürfte das Thema für Diskussionen sorgen.

"Pferde gehören nicht zwischen Autos"

Für den Österreichischen Tierschutzverein ist nach dem jüngsten Unfall klar: Die Politik muss endlich handeln. Sprecher Jakob Innauer fordert ein rasches Aus für die Fiaker. "Nach dem schweren Fiakerunfall vergangene Woche braucht es keine weiteren Vertagungen. Der Wiener Landtag kann den Ausstieg aus dem Fiakerbetrieb morgen beschließen", erklärt Innauer.

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Seine Forderung ist deutlich: "Pferde gehören nicht zwischen Autos, Menschenmengen und stark frequentierte Einkaufsstraßen, sondern in eine sichere und möglichst naturnahe Umgebung." Der Verein verlangt deshalb eine klare politische Entscheidung für mehr Tierschutz und Verkehrssicherheit.

Fiaker kosten Stadt Millionen

Neben dem Tierwohl rücken nun auch die Kosten für die Stadt Wien in den Mittelpunkt. Laut Schätzungen des Österreichischen Tierschutzvereins wurden zwischen 2021 und 2026 mehr als fünf Millionen Euro für Straßenschäden, Förderungen und Studien im Zusammenhang mit dem Fiakerwesen aufgewendet.

Allein für die Förderung neuer Kunststoff-Hufbeschläge wurden laut ÖTV demnach rund 1,9 Millionen Euro bereitgestellt. Dazu kommen laut Verein jährlich rund 750.000 Euro für Straßenschäden durch Metall-Hufbeschläge.

Studie zur Pferdenutzung

Auch eine Studie zur "Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels" schlug mit 217.000 Euro zu Buche. Zusätzlich fallen laufende Ausgaben für Verwaltung und Kontrollen an. Von den ursprünglich zwölf Fiakerpferden, die an der Studie teilnahmen, schieden vier aus. Zwei davon aus gesundheitlichen Gründen, zwei weitere wegen Verhaltensproblemen.

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"Entscheidung bei Wiener Politik"

Mittwoch tritt der Wiener Landtag zusammen. Der Österreichische Tierschutzverein fordert, dass die Politik die Gelegenheit nutzt, um den Ausstieg aus dem Fiakerbetrieb auf den Weg zu bringen.