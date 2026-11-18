i VP-Sportsprecherin Kasia Greco, Florian Heiler, Eva Bauer ("Rettet den Post SV"), Klaus Heintzinger (VP Hernals) VP Wien Wirbel um Sportareal Gericht kippte nun Ausschreibung für Postsportareal Der Streit um die Zukunft des Areals geht weiter. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Ausschreibung für den Großteil des Postsportareals gekippt. Von Devlet Orhan 18.11.2026, 18:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Postsportplatz in Wien-Hernals ist mit mehr als 15 Hektar die größte zusammenhängende Sportfläche der Stadt. Seit Jahrzehnten trainieren hier sowohl Hobby- als auch Leistungssportler. Doch die Zukunft der traditionsreichen Anlage steht auf der Kippe: Ende 2027 läuft der Pachtvertrag aus. Rund 5.000 Mitglieder des Post-SV, darunter etwa 2.000 Kinder und Jugendliche, könnten damit ihre sportliche Heimat verlieren.

Auch zahlreiche Schulen aus der Umgebung nutzen den Sportplatz für ihren Turnunterricht. Damit könnte jedoch schon bald Schluss sein. Geplant ist, Teile der Fläche an kommerzielle Betreiber zu vergeben und zu verbauen. Der bisherige Betreiber, der Postsportverein, wehrt sich dagegen und hat alle drei Ausschreibungen angefochten.

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Nun gibt es eine Entscheidung – diese betrifft rund 70 Prozent der Fläche, die für den gemeinnützigen Vereins- und Schulsport vorgesehen sind. Knackpunkt ist die geplante Laufzeit von bis zu 40 Jahren: 25 Jahre Mindestlaufzeit und eine Verlängerungsoption um weitere 15 Jahre.

Darum kippte das Gericht die Ausschreibung

Eine Vertragsdauer von 40 Jahren ist nicht grundsätzlich verboten. Bei Konzessionen mit mehr als fünf Jahren Laufzeit muss der Auftraggeber allerdings genau berechnen, wie lange ein Betreiber benötigt, um seine Investitionen wieder hereinzubekommen. Dabei sind auch die sozialen Ziele des Vertrags zu berücksichtigen.

Eine solche Wirtschaftlichkeitsrechnung konnte die Post laut Bundesverwaltungsgericht (BVwG) nicht vorlegen. Auch eine nachgereichte Stellungnahme erfüllte die gesetzlichen Anforderungen nicht. Das Gericht verwies zudem auf das Risiko, dass derart lange Verträge den Wettbewerb einschränken.

Weil die Laufzeit ein wesentlicher Bestandteil der Ausschreibung war, konnte sie nicht einfach gestrichen werden. Das hätte die Bedingungen grundlegend verändert und womöglich andere Interessenten angesprochen. Deshalb wurde das gesamte betroffene Vergabeverfahren für nichtig erklärt.

Post hält an 40 Jahren fest

Die Post will dennoch an der langen Laufzeit festhalten. Die fehlende Berechnung soll nun extern erstellt und die Begründung nachgereicht werden. Auch der Zeitplan bleibt unverändert: Die Neuvergabe ist weiterhin für Anfang 2028 vorgesehen.

Für den Post SV mit rund 5.000 Sportlern ist das Urteil ein Hoffnungsschimmer. Auch die Initiative "Rettet den Post SV" sieht nun die Post am Zug und fordert eine gemeinsame Lösung mit dem Verein, der seit Jahrzehnten auf dem Gelände beheimatet ist.

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Weitere Verhandlungen im Dezember

Am 2. und 11. Dezember 2026 wird vor dem BVwG über die beiden übrigen Ausschreibungen verhandelt. Dabei geht es auch um die künftige gewerbliche Nutzung von Teilen des Geländes. Die Initiative hofft, dass auch diese Ausschreibungen gekippt werden. Ihr Ziel: Das gesamte Postsportareal soll dem gemeinnützigen Sport erhalten bleiben.