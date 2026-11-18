In der Nacht auf Dienstag kam es in Meidling zu einem Polizeieinsatz, das berichtet die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch. Gegen 03.25 Uhr sollen zwei junge Männer in eine Tankstelle in der Wienerbergstraße eingebrochen sein. Kurze Zeit später sollen sie einen Sicherheitsmitarbeiter (42) einer nahegelegenen Firma mit Bierdosen und Steinen beworfen haben.
Als dieser die Polizei verständigen wollte, sollen ihn die beiden Männer zudem mit dem Umbringen bedroht haben. Der 42-Jährige blieb körperlich unverletzt und lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab.
Alarmierte Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling konnten die Tatverdächtigen, einen 18-jährigen Türken und einen 20-jährigen Somalier, kurze Zeit später anhalten und vorläufig festnehmen.
Sie wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der gefährlichen Drohung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Beschuldigten in eine Justizanstalt eingeliefert.