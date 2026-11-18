i Archivbild eines nächtlichen Polizeieinsatzes in Wien. Bild: Helmut Graf Irrer Vorfall in Wien Duo bricht in Tankstelle ein, bewirft Security mit Bier In Wien-Meidling musste die Polizei wegen eines jungen Duos, das in eine Tankstelle eingebrochen war, ausrücken. Von Michael Rauhofer-Redl 18.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Dienstag kam es in Meidling zu einem Polizeieinsatz, das berichtet die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch. Gegen 03.25 Uhr sollen zwei junge Männer in eine Tankstelle in der Wienerbergstraße eingebrochen sein. Kurze Zeit später sollen sie einen Sicherheitsmitarbeiter (42) einer nahegelegenen Firma mit Bierdosen und Steinen beworfen haben.

Als dieser die Polizei verständigen wollte, sollen ihn die beiden Männer zudem mit dem Umbringen bedroht haben. Der 42-Jährige blieb körperlich unverletzt und lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab.

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Polizei nahm Duo fest

Alarmierte Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling konnten die Tatverdächtigen, einen 18-jährigen Türken und einen 20-jährigen Somalier, kurze Zeit später anhalten und vorläufig festnehmen.

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Sie wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der gefährlichen Drohung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Beschuldigten in eine Justizanstalt eingeliefert.