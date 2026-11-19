i Das Who's who aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft schlug am 19. November 2026 in der Nationalbibliothek mit Staatssekretär Alexander Pröll das Kapitel KI auf. Helmut Graf Stocker, Kurz und Schallenberg Gleich drei Kanzler müssen sich bei Pröll warm anziehen Drei Kanzler, ein Staatssekretär und jede Menge Prominenz: Alexander Pröll lud zum KI-Gipfel in die Hofburg. Ex-Kanzler Kurz fand deutliche Worte. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Who's who aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft schlug in der Nationalbibliothek mit Alexander Pröll das Kapitel KI auf. Sie mussten sich warm anziehen – da die gesammelten analogen Schätze des Landes dort gesammelt sind, war der Prunksaal frisch temperiert.

Neben Kanzler Christian Stocker und Vorgänger Alexander Schallenberg war auch Minister Wolfgang Hattmannsdorfer dabei. Damit versammelte Pröll im Prunksaal eine prominente Runde aus rund 300 Gästen, um über Österreichs technologische Zukunft zu sprechen. Der Staatssekretär hatte rund 45 Minuten Zeit, seine Vorstellungen unter dem Motto "KIpppunkt" zu präsentieren.

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Bilder: Drei Kanzler lauschten Prölls KI-Plan für Österreich i ?

Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der nunmehr mit seinem KI-Unternehmen "Dream" erfolgreich ist, brachte es auf den Punkt: "Die Frage ist nicht mehr, ob künstliche Intelligenz unser Leben verändert, sondern ob wir die Chancen nutzen oder nur über die Risiken reden. Während USA und China das Tempo vorgeben, darf Europa nicht nur Regeln schreiben, es muss selbst Innovation schaffen."

Kurz lobt die "klare Vision" von Staatssekretär Pröll. Dieser würde "das Thema künstliche Intelligenz vorantreiben".

Bilder: Pröll präsentiert neuen KI-Plan für Österreich i ?

1.000 Gratis-Kurse und neue KI-Regeln

Inhaltlich ging es um die Frage, wie Österreich angesichts der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz wettbewerbsfähig und unabhängig bleiben kann.

Zu Prölls zentralen Vorhaben zählen 1.000 kostenlose KI-Workshops für Menschen aller Altersgruppen und Berufsrichtungen. Außerdem schlägt er vor, europäische Rechenleistung stärker zu bündeln und in Österreich ein Netz regionaler Rechenzentren aufzubauen.

Auch Schulen nahm der Staatssekretär ins Visier: Volksschulen sollen nach seinen Vorstellungen ohne Smartphones und Laptops auskommen. Kinder müssten zuerst grundlegende Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen und kritisches Denken erlernen.

KI soll sogar in die Verfassung

Besonders weitreichend ist Prölls Vorschlag für ein neues Staatsziel. Der Grundsatz "Technologischer Fortschritt muss dem Menschen dienen" soll in der Verfassung verankert werden. "Der Mensch bleibt der Zweck. Die KI bleibt das Mittel", betonte der Staatssekretär.

Die Bevölkerung soll bei der weiteren Ausarbeitung mitreden können. Auf der Plattform kipppunkt.gv.at können Interessierte die Vorschläge einsehen, kommentieren und eigene Ideen einbringen. Die fertige österreichische KI-Strategie ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.