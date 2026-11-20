i Die österreichische Botschaft wurde beschädigt. Reuters Österreich-Botschaft getroffen "Laute Explosion" – Diplomat erlebt Einschlag hautnah Ein Geschoss schlug direkt vor der österreichischen Botschaft in Kiew ein. Der stellvertretende Missionschef Röthlin erlebte den Vorfall hautnah. Von Lara Heisinger 20.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Angriff auf Kiew wurde am Donnerstag die österreichische Botschaft beschädigt. Laut Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) schlug ein Geschoss unmittelbar vor dem Gebäude ein.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich in einer ersten Reaktion besorgt über die Entwicklung im Ukraine-Krieg. "Offensichtlich kennt die Aggression Russlands keine Grenzen und internationale Regeln." Stocker kündigte zudem an, offiziell auf den Vorfall zu reagieren und Konsequenzen zu ziehen. "Denkbar ist die Einbestellung des Botschafters", so der Kanzler.

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BILDER: Österreichs Botschaft in Kiew von Putin-Geschoss getroffen i ?

Laute Explosion und Schutzraum aufgesucht

Der stellvertretende Missionschef an der österreichischen Botschaft Kiew Daniel Röthlin erlebte den Vorfall hautnah. "Ich war gegen 16:30 Uhr am Gang in der Botschaft als wir die laute Explosion vernommen haben. Unsere erste Reaktion war es in den Schutzraum zu gehen. Als die unmittelbare Gefahr vorbei war, haben wir die Schäden besichtigt", so Röthlin im "Ö1-Journal".

Kaputte Fenster und drei beschädigte Kraftfahrzeuge waren das Resultat. Verletzt wurde niemand. Es gebe Maßnahmen, um Personenschäden zu vermeiden. "Wir haben Splitterschutzfolie an allen Fenstern, die sich bewährt hat, weil die kaputten Fenster nicht geborsten sind", so Röthlin.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen

Weiters haben die Mitarbeiter eine Luftalarm-App sowie einen Schutzraum in der Botschaft. Ministerin Meinl-Reisinger ordnete am Donnerstag zusätzliche Schutzmaßnahmen für das Botschaftspersonal an.

Angesichts der zunehmenden russischen Angriffe gestalte sich der Alltag in Kiew schwieriger. Menschen könnten nicht täglichen Beschäftigungen nachgehen und auch der Transport sei laut Röthlin massiv betroffen. "Es ist für uns alle belastend und macht es notwendig, dass wir uns immer an die aktuelle Lage anpassen müssen."

Kein Abzug geplant

Ein Abzug aus Kiew sei derzeit jedoch nicht vorgesehen. Arbeiter einer Fensterfirma würden nun das Gebäude begutachten, aber "es schaut ganz positiv danach aus, dass wir den Betrieb in der Botschaft fortführen können", so Röthlin.