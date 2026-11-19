i An Vorarlbergs Grenzen startet das neue digitale Zollystem. APA-Images / ChromOrange / Michael Bihlmayer Zwei Stunden Wartezeit weg Grenz-Hammer! Zoll braucht nur noch 21 Sekunden An Vorarlbergs Grenzen dauert die Zollabfertigung statt zwei Stunden nur noch 21 Sekunden. Möglich macht das ein neues digitales System. Von Heute Politik 19.11.2026, 22:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was früher bis zu zwei Stunden dauerte, ist jetzt in durchschnittlich 21 Sekunden erledigt: An den Grenzen Vorarlbergs zur Schweiz und zu Liechtenstein sorgt ein neues digitales Zollsystem für deutlich schnellere Abläufe. Lkw-Fahrer müssen für die Abfertigung nicht mehr aussteigen und ihre Papiere abstempeln lassen.

Am Donnerstag wurde das Projekt "Smart Border Austria" offiziell eröffnet. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) präsentierten die neue Grenzabwicklung gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Logistikbranche.

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Sechs Grenzübergänge umgestellt

Nach einem erfolgreichen Probebetrieb in Feldkirch-Tisis wurde das System auch an den Zollstellen Höchst, Mäder, Meiningen, Hohenems und Lustenau eingeführt.

Damit sind nun sechs Grenzübergänge digitalisiert. Bereits seit 1. Oktober läuft das System im Regelbetrieb, seit 1. November ist der IT-Betrieb rund um die Uhr möglich. Täglich passieren etwa 2.000 Fahrzeuge die sechs Zollstellen.

Kennzeichen wird automatisch erkannt

Der neue Ablauf beginnt bereits vor der Ankunft an der Grenze. Transportunternehmen melden ihre Fahrzeuge elektronisch an und übermitteln dabei die notwendigen Zollinformationen sowie das Kennzeichen. Enthalten die Daten Fehler, erhält das IT-System des Unternehmens automatisch eine entsprechende Meldung.

Beim Grenzübertritt erfasst eine Kamera das Kennzeichen und gleicht es mit der Anmeldung ab. Anschließend erfahren die Fahrer über digitale Verkehrstafeln, ob sie weiterfahren dürfen oder eine Kontrolle erforderlich ist.

Mehr als 99 Prozent der Grenzübertritte können laut Finanzministerium auf diese Weise innerhalb weniger Sekunden und ohne Eingreifen der Zollverwaltung abgewickelt werden.

Präsentation des digitalen Zollsystems „Smart Border Austria“ mit Bundesminister Markus Marterbauer (rechts) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Land Vorarlberg / B.Hofmeister

Bis zu drei Lkw pro Minute

Der Unterschied zum bisherigen Verfahren ist enorm. Früher mussten die Fahrer ihre Dokumente persönlich abstempeln lassen. Die sogenannte Laufzettel-Abwicklung nahm im Schnitt rund zwei Stunden in Anspruch.

Mit dem neuen System verkürzt sich die durchschnittliche Abfertigungszeit auf 21 Sekunden. Mithilfe der digitalen Verkehrssteuerung können nun bis zu drei Fahrzeuge pro Fahrtrichtung innerhalb einer Minute die Grenze passieren.

Alte Zettel gehören der Vergangenheit an

Das bisherige Laufzettel-Verfahren war seit 2003 im Einsatz. Neben dem händischen Abstempeln der Dokumente war dabei auch eine verpflichtende Anfahrt zur Zollstelle Wolfurt vorgesehen. Diese Abläufe entfallen durch die elektronische Voranmeldung.

Bereits während der Testphase im Sommer 2026 zeigte sich laut Ministerium, dass die Digitalisierung die Wartezeiten deutlich verkürzt. Auch die über Jahre aufgetretenen Staus im Bereich des Zollamts Wolfurt konnten dadurch erheblich reduziert werden.

Marterbauer spricht von Vorreiterrolle

Finanzminister Marterbauer sieht Österreich mit dem Projekt europaweit in einer besonderen Position: "Mit dem Projekt sind wir in Europa Pioniere und Vorbilder. Wir sind die erste EU-Außengrenze, die den digitalisierten Grenzübertritt ermöglicht. Das Ergebnis des Projekts ist eine Win-Win-Situation: Die Abläufe für den Zoll und die Transportwirtschaft werden effizienter."

Und weiter: "Für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ist es erfreulich, dass es keinen Lkw-Stau an den Grenzen zur Schweiz und Liechtenstein mehr gibt. Durch Smart Border Austria steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, insbesondere im Bundesland Vorarlberg, und die Lebensqualität."

Auch Wallner betont die Vorteile für Unternehmen und Anrainer. "Die Digitalisierung der Zollabfertigung ist ein Meilenstein für die heimische Wirtschaft", erklärte Wallner. "Wir investieren in leistungsfähige Terminals, schaffen moderne Zollprozesse und sorgen für gut ausgebaute Straßen. Damit sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes. Gleichzeitig entlasten wir die Bevölkerung, weil die Staus an den Grenzen und am Zollamt Wolfurt weitestgehend aufgelöst sind."

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19,1 Millionen Euro investiert

Für die Umstellung nahmen Bund und Land Vorarlberg insgesamt 19,1 Millionen Euro in die Hand. Den größten Teil finanzierte das Finanzministerium mit 18,4 Millionen Euro. Das Geld floss unter anderem in die IT-Entwicklung, Kameras, Verkabelungen, digitale Anzeigetafeln und die technische Verkehrssteuerung.

Das Land Vorarlberg steuerte rund 700.000 Euro bei, um die betroffenen Landesstraßen entsprechend anzupassen.

Logistikbranche war beteiligt

An der Entwicklung wirkten neben den Behörden auch Transportunternehmen und Interessenvertretungen aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein mit. Zu den Beteiligten gehörten unter anderem die Wirtschaftskammer Vorarlberg, Spedlog Swiss, Exportunternehmen sowie die Schweizer Zollverwaltung. Auch das internationale Logistikunternehmen Gebrüder Weiss brachte seine Erfahrungen ein.