i Sepp Schellhorn will die Bürgermeistergehälter österreichweit vereinheitlichen. Helmut Graf Streit um Gehälter Bürgermeister laufen gegen Schellhorn-Pläne Sturm NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn will die Bürgermeistergehälter österreichweit vereinheitlichen. Aus den Gemeinden kommt heftige Kritik. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 21:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Österreichs Ortschefs kommt ein Vorschlag von NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn gar nicht gut an. Er möchte die Bürgermeistergehälter bundesweit nach einem einheitlichen System regeln. Gemeindebund, FPÖ und Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) reagieren mit Kritik, wie die "Krone" berichtet.

Schellhorn sieht angesichts des Spardrucks auch die Politik in der Pflicht. "Wenn wir von Menschen und Gemeinden Sparsamkeit verlangen, müssen wir auch bei den eigenen Strukturen ansetzen", sagte er zur "Krone".

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Gemeindebund warnt vor falschem Signal

Gemeindebund-Chef Johannes Pressl (ÖVP) hält dagegen. Österreich brauche Bürgermeister, die Veränderungen vorantreiben und dafür angemessen entlohnt werden. Eine Debatte über ihre Bezüge würde sie hingegen verunsichern.

Pressl, selbst Ortschef im niederösterreichischen Ardagger, erinnert an die große Verantwortung in den Gemeinden. Neben der Versorgung der Bevölkerung müssten viele Bürgermeister auch Millionenbudgets und zahlreiche Mitarbeiter verwalten. Einheitliche Gehaltsregeln lehnt er nicht grundsätzlich ab, eine Orientierung an den niedrigsten Bezügen allerdings schon.

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Kritik kommt auch aus Salzburg

FPÖ-Kommunalsprecher Maximilian Lindner sieht in Schellhorns Vorstoß ein Ablenkungsmanöver. Statt die finanziellen Probleme der Gemeinden anzugehen, werde über die Bezahlung jener diskutiert, die vor Ort Verantwortung übernehmen und teilweise persönlich haften.

Auch Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) stellt sich gegen die Gehaltsdebatte. Bürgermeister seien für die Bevölkerung wichtige Ansprechpartner und würden wesentlich zum Funktionieren des Landes beitragen. "Ihr Gehalt ist ein Ausdruck dafür, dass wir das klar anerkennen", betont sie.