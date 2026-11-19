i iStock Einsatz in Vorarlberg Mordalarm im Ländle – Frau tot in Garten aufgefunden In Vorarlberg wurde in einem Garten eine weibliche Leiche entdeckt. Ersten Informationen zufolge gab es bereits eine Festnahme. Von Michael Rauhofer-Redl 19.11.2026, 10:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Vorarlberg wurde wohl eine vermisste Frau tot aufgefunden. Wie die "Vorarlberger Nachrichten" berichten, kam es im Oberland zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Wochenlang fehlte von einer Frau aus Satteins (Vorarlberg) jede Spur. Zwischenzeitlich hieß es sogar, dass sie gar nicht gefunden werden wolle. Nun nahm der Fall eine dramatische Wendung: Bei einer Hausdurchsuchung wurde eine weibliche Leiche entdeckt, eine tatverdächtige Person sitzt in Haft.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Seit dem 13. Oktober galt die Frau als vermisst. Die Organisation "Österreich findet euch" startete deshalb einen Suchaufruf. Später verbreitete sich in der Gemeinde allerdings die Nachricht, dass dieser nicht mehr geteilt werden solle. Angeblich kenne die Polizei den Aufenthaltsort der Frau. Zudem hieß es: "Ihr Ehemann habe sie mit zwei Frauen in einem roten Auto wegfahren sehen".

Google Map anzeigen

Leiche offenbar im Garten vergraben

Am Mittwochabend durchsuchten zahlreiche Polizisten das Wohnhaus der Vermissten. Laut Informationen der "Vorarlberger Nachrichten" (VN) sollen die Beamten dabei im Garten auf eine vergrabene Frauenleiche gestoßen sein.

Die Bilder des Tages i ?

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg bestätigte am Donnerstag den Fund sowie die Festnahme einer tatverdächtigen Person. Zur Identität wurden vorerst keine Angaben gemacht.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Eine Obduktion sei bereits im Gange, heißt es. Die Todesursache steht noch nicht fest. Ob es sich bei der Toten um die Vermisste handelt, wurde offiziell nicht bestätigt.