i Die Feuerwehr Lustenau rückte mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. iStock Schreckmoment in Vorarlberg Lauter Knall – plötzlich schlagen Flammen aus Lkw Ein Lkw-Fahrer hatte seinen Laster in Lustenau gerade abgestellt, als es plötzlich laut krachte. Kurz darauf stand ein Teil des Fahrzeugs in Flammen. Von Österreich Heute 16.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecksekunde am Sonntagnachmittag in Lustenau (Vorarlberg)! Kurz nach 15 Uhr parkte ein Lkw-Fahrer sein Schwerfahrzeug auf dem Gelände einer Spedition in der Hagstraße. Der Mann war gerade aus der Fahrerkabine ausgestiegen, als er plötzlich einen lauten Knall hörte.

Im selben Moment schlugen auf der Beifahrerseite oberhalb des Reifens Flammen aus dem Laster.

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Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht

Glücklicherweise konnte der Brand rasch eingedämmt werden, berichtet die "Kronen Zeitung". Mit einem Handfeuerlöscher wurde das Feuer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr erstickt.

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Die Feuerwehr Lustenau rückte mit vier Fahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften an. Vor Ort führten die Feuerwehrleute sicherheitshalber Nachlöscharbeiten durch, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Technischer Defekt vermutet

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht endgültig geklärt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technisches Gebrechen dahinterstecken. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt.