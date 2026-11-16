Lauter Knall – plötzlich schlagen Flammen aus Lkw

Schrecksekunde am Sonntagnachmittag in Lustenau (Vorarlberg)! Kurz nach 15 Uhr parkte ein Lkw-Fahrer sein Schwerfahrzeug auf dem Gelände einer Spedition in der Hagstraße. Der Mann war gerade aus der Fahrerkabine ausgestiegen, als er plötzlich einen lauten Knall hörte.
Im selben Moment schlugen auf der Beifahrerseite oberhalb des Reifens Flammen aus dem Laster.
Glücklicherweise konnte der Brand rasch eingedämmt werden, berichtet die "Kronen Zeitung". Mit einem Handfeuerlöscher wurde das Feuer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr erstickt.
Die Feuerwehr Lustenau rückte mit vier Fahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften an. Vor Ort führten die Feuerwehrleute sicherheitshalber Nachlöscharbeiten durch, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.
Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht endgültig geklärt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technisches Gebrechen dahinterstecken. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt.