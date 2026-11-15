i In Hard und Rankweil ist das Füttern von Enten und Schwänen verboten. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Strafe. iStock / Getty Images / mikeinlondon Es setzt Geldstrafen Gemeinden verbieten Füttern von Enten und Schwänen Brot und Essensreste können Wasservögeln schaden und Gewässer belasten. Experten warnen vor gut gemeinter Fütterung, es setzt Geldstrafen. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 20:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade in der kalten Jahreszeit werfen viele Spaziergänger Enten, Schwänen und anderen Wasservögeln gerne Brot oder Essensreste zu. Doch was gut gemeint ist, kann den Tieren schaden. Expertinnen und Experten von Birdlife Vorarlberg, der Dornbirner Naturschau inatura und dem Land Vorarlberg warnen seit Jahren vor den Folgen, berichtet der ORF Vorarlberg.

In Rankweil gilt das Fütterungsverbot bereits seit September 2016. Auslöser waren starke Verunreinigungen des Paspels-Sees, einer beliebten Badestelle. Die Gemeinde sah einen möglichen Zusammenhang mit den zahlreichen Wasservögeln rund um die Liegewiesen und Seezugänge. Das Verbot soll dazu beitragen, die Wasserqualität zu erhalten.

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Kontrolliert wird die Einhaltung unter anderem vom Fischereiverein Feldkirch. Bei Verstößen kann auch die Polizei einschreiten. Ein Organmandat kann 20 Euro kosten. Bisher seien laut Gemeinde allerdings noch keine Strafen verhängt worden. Zunächst setze man auf Verwarnungen.

Auch in Hard ist Füttern verboten

In Hard besteht das Verbot bereits seit 2014. Es gilt in den Bereichen des Dorfbaches, der Harder Häfen und an deren Ufern. Die Gemeinde appelliert an Spaziergänger, die Wasservögel selbst nach Nahrung suchen zu lassen.

Wasservögel ernähren sich in der Natur vor allem von Pflanzen und Kleintieren wie Muscheln. Brot und Essensreste sind für sie schwer verdaulich. Gesalzene Speisen können Verdauungsprobleme verursachen, trockenes Brot quillt im Magen auf. Fehlt den Tieren eine ausgewogene, eiweißreiche Nahrung, drohen zudem Mangelerscheinungen und Fehlentwicklungen.

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Auch das Verhalten der Vögel verändert sich durch regelmäßiges Füttern. Sie verlieren ihre Scheu vor Menschen und können verlernen, selbst nach Nahrung zu suchen. Besonders für Jungvögel kann das gefährlich werden, wenn sie von ihren Eltern nicht mehr lernen, wie sie Futter finden. Zurückgelassene Essensreste locken außerdem Ratten und andere Kleintiere an.

Futterreste belasten die Gewässer

Nicht gefressenes Futter und zusätzlicher Vogelkot verschlechtern auch die Wasserqualität. Die Rückstände fördern Algenwachstum und Fäulnisprozesse, bei denen Sauerstoff im Wasser verbraucht wird. Unter solchen Bedingungen können sich auch Bakterien vermehren, die für Menschen und Tiere problematisch sind.

Vor allem bei hohen Temperaturen und schlechter Durchmischung kann belastetes Wasser gesundheitliche Beschwerden wie Durchfall und Brechreiz verursachen, wenn es verschluckt wird. Werden bestimmte Grenzwerte für Fäkalkeime überschritten, kann sogar ein Badeverbot notwendig werden.