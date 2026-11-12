i Nach Ermittlungen nahm die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen fest, ein 13-Jähriger wurde seinen Eltern übergeben. iStock Überfall in Vorarlberg 300 Delikte: Intensivtäter (13) schlägt wieder zu Ein 64-Jähriger wurde in Vorarlberg auf dem Heimweg von zwei Jugendlichen brutal attackiert. Die Angreifer schlugen und traten auf ihn ein. Von Österreich Heute 12.11.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Jugendlicher fragte einen 64-Jährigen in Rankweil (Vorarlberg) scheinbar harmlos nach dem Weg. Doch als der Mann mit dem Jugendlichen sprach, näherte sich ein zweiter von hinten. Gemeinsam sollen die beiden den 64-Jährigen zu Boden geschlagen haben.

Opfer am Boden weiter attackiert

Auch als der Mann bereits auf der Straße lag, sollen die Jugendlichen weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Dabei versuchten sie laut Polizei, ihm Wertgegenstände zu rauben. Erst als sich ein Auto näherte und dessen Insassen auf den Angriff aufmerksam wurden, ergriffen die Täter die Flucht. Auf Fahrrädern fuhren sie in Richtung Basilika Rankweil davon.

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Der 64-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und Oberkörper und musste ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Verdächtiger ist erst 13 Jahre alt

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei zwei bereits amtsbekannte Minderjährige ausforschen. Besonders brisant: Einer der Verdächtigen ist erst 13 Jahre alt. Dabei handle es sich um jenen Intensivtäter, dem in diesem Jahr bereits rund 300 Delikte angelastet werden, unter anderem der Raub in Dornbirn Ende Oktober.

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Bei seiner Befragung gestand der 13-Jährige, den Überfall in Rankweil gemeinsam mit einem 15-Jährigen verübt zu haben. Da er noch nicht strafmündig ist, kann er für die Tat strafrechtlich nicht belangt werden. Die Polizei übergab ihn seinen Eltern.

15-Jähriger festgenommen

Sein mutmaßlicher Komplize wurde am Dienstag, 10. November, an seiner Wohnadresse festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der 15-Jährige bestritt bei seiner Festnahme, an dem versuchten Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.