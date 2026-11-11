i Der 13-Jährige wurde zu seinen Eltern entlassen, der 15-Jährige wurde festgenommen. iStock Mit Komplizen (15) Erst 13! Bub gesteht brutalen Überfall auf 64-Jährigen Ein 64-Jähriger wurde auf dem Heimweg brutal attackiert. Jetzt gestand ein erst 13-Jähriger die Tat – doch ins Gefängnis muss er nicht Von Österreich Heute 11.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock-Tat in Dornbirn: Ein Mann wurde auf offener Straße brutal zusammengeschlagen, die Täter flüchteten. Jetzt ist klar: Einer der mutmaßlichen Angreifer ist gerade einmal 13 Jahre alt! Der Bub hatte laut Polizei bereits wenige Tage zuvor einen schweren Raub begangen. Obwohl er den neuerlichen Überfall gestand, durfte er nach seiner Befragung wieder zu seinen Eltern.

Hinterrücks attackiert und zu Boden geprügelt

Der 64-Jährige war am 3. November gegen 22.30 Uhr in Rankweil (Vorarlberg) auf dem Heimweg, als ihn plötzlich ein Jugendlicher nach einer Adresse fragte. Doch die scheinbar harmlose Frage war offenbar nur ein Ablenkungsmanöver.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Während sich der Mann mit dem Jugendlichen beschäftigte, griff ihn ein zweiter von hinten an. Gemeinsam schlugen die beiden den 64-Jährigen zu Boden. Dort traten und prügelten sie weiter auf ihr Opfer ein und versuchten, ihm Wertgegenstände abzunehmen

Erst als sich ein Auto näherte und dessen Insassen auf die Attacke aufmerksam wurden, ließen die Angreifer von dem Mann ab. Auf Fahrrädern flüchteten sie in Richtung Basilika Rankweil. Der 64-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper und musste ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden, wie "Vorarlberg online" berichtet.

Erst 13 Jahre alt und bereits polizeibekannt

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Doch durch umfangreiche Ermittlungen und Spurenauswertungen gelang es der Polizei schließlich, zwei Verdächtige auszuforschen.

Besonders brisant: Einer der beiden ist erst 13 Jahre alt und war bereits zuvor auffällig geworden. Laut Polizei hatte er Ende Oktober einen schweren Raub in Dornbirn begangen. Nur wenige Tage später soll er gemeinsam mit einem 15-Jährigen erneut zugeschlagen haben Bei seiner Befragung gestand der 13-Jährige seine Beteiligung an dem versuchten Raubüberfall.

Die Bilder des Tages i ?

Trotz Geständnis durfte Bub wieder nach Hause

Für den 13-Jährigen bleibt die Tat ohne strafrechtliche Konsequenzen. Der Grund: In Österreich sind Kinder unter 14 Jahren strafunmündig. Sie können daher weder strafrechtlich verurteilt noch in Untersuchungshaft genommen werden. Nach seiner Einvernahme wurde der Bub wieder in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Anders sieht es für seinen mutmaßlichen Komplizen aus. Der 15-Jährige wurde am 10. November von Ermittlern des Landeskriminalamtes Vorarlberg und der Polizeiinspektion Feldkirch an seiner Wohnadresse festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Feldkirch gebracht Der Jugendliche bestreitet seine Beteiligung an dem versuchten Raubüberfall. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Auch in Bregenz sorgten 13-Jährige für Polizeieinsatz

Bereits Anfang November beschäftigten zwei weitere 13-Jährige die Polizei in Bregenz. Sie sollen versucht haben, in den Milchpilz am Seeareal einzubrechen. Bei der anschließenden Amtshandlung wurden zwei Polizisten verletzt.

Ob einer der beiden Jugendlichen auch an der brutalen Attacke auf den 64-Jährigen in Rankweil beteiligt war, ist anhand der bisher vorliegenden Informationen nicht eindeutig geklärt.