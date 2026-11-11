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Genau beim Bankomaten kam das Fahrzeug zum Stehen – ein Kunde wurde verletzt.
Genau beim Bankomaten kam das Fahrzeug zum Stehen – ein Kunde wurde verletzt.
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Kurioser Unfall

E-Auto rammt Bank – Kunde beim Geldabheben verletzt

Ein Mann wollte in Wolfurt gerade Geld abheben, als plötzlich ein Auto gegen die Bank krachte. Die Lenkerin sagt, dass ihre Bremsen versagt hätten.
Von Österreich Heute
11.11.2026, 13:38
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Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Wolfurt (Vorarlberg). Eine Frau aus dem Bezirk Bregenz wollte gegen 10.30 Uhr mit ihrem Elektroauto vor einer Sparkassen-Filiale am Sternenplatz einparken.

Doch statt auf dem Parkplatz zum Stehen zu kommen, krachte das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Fassade des Bankgebäudes – genau dort, wo sich ein Bankomat befindet.

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Kunde wollte gerade Geld abheben

Besonders unglücklich: Zum Zeitpunkt des Unfalls stand ein Bankkunde am Geldautomaten, berichtet die "Kronen Zeitung". Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte zur weiteren Untersuchung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die Autofahrerin selbst blieb unverletzt.

Lenkerin spricht von Bremsversagen

Gegenüber der Polizei erklärte die Frau, dass die Bremsen ihres Elektroautos versagt hätten. Ob tatsächlich ein technischer Defekt vorlag, ist derzeit noch nicht geklärt.

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Die Feuerwehr Wolfurt rückte mit drei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften an. Sie sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um den Brandschutz. Dabei wurde besonders auf die Batterie des E-Autos geachtet. Am Fahrzeug, am Bankomaten und im Eingangsbereich der Bank entstand erheblicher Sachschaden.

red, Akt. 11.11.2026, 13:43, 11.11.2026, 13:38
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