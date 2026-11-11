i Die Vorarlberger Polizei konnte den Buben nur seinen Eltern übergeben. Getty Images Brutale Attacke in Vorarlberg Wieder schwerer Raub – Teenie bleibt wieder frei Ein 13-Jähriger soll in Rankweil einen Mann brutal attackiert haben. Schon Ende Oktober beging er einen schweren Raub. Ins Gefängnis muss er nicht. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 10:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brutaler Raubüberfall auf einen 64-Jährigen in Rankweil (Vorarlberg) sorgt für Aufsehen. Zwei Jugendliche sollen den Mann am 3. November gegen 22.30 Uhr auf offener Straße angegriffen, niedergeschlagen und mit Tritten attackiert haben. Besonders brisant: Einer der mutmaßlichen Täter ist erst 13 Jahre alt und hatte bereits Ende Oktober einen schweren Raub in Dornbirn begangen.

Weil der Bub noch nicht strafmündig ist, kann er für seine Taten nicht strafrechtlich belangt werden. Auch eine Untersuchungshaft ist nicht möglich. Er wurde erneut in die Obhut seiner Eltern übergeben.

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Opfer brutal zu Boden geprügelt

Der 64-Jährige war am späten Abend zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als ihn plötzlich ein Jugendlicher ansprach und nach einer Adresse fragte. Während der Mann antwortete, näherte sich ein zweiter Täter von hinten und griff ihn an.

Gemeinsam schlugen die beiden Jugendlichen auf den 64-Jährigen ein und brachten ihn zu Boden. Doch damit nicht genug: Auch als das Opfer bereits am Boden lag, wurde es weiter mit Schlägen und Tritten attackiert. Die Täter versuchten dabei, dem Mann seine Wertgegenstände zu rauben.

Erst als sich ein Auto näherte und die Insassen auf die brutale Attacke aufmerksam wurden, ließen die Jugendlichen von ihrem Opfer ab. Sie flüchteten auf Fahrrädern in Richtung Basilika Rankweil.

Der 64-Jährige erlitt Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich und musste ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden.

13-Jähriger schon wieder auffällig

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Nach umfangreichen Ermittlungen und Spurenauswertungen gelang es der Polizei schließlich, zwei bereits polizeibekannte Jugendliche als Tatverdächtige auszuforschen.

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Bei einem handelt es sich um einen erst 13-jährigen Buben, der bereits Ende Oktober einen schweren Raub in Dornbirn begangen hatte. Nur wenige Tage später soll er nun erneut an einer brutalen Raubattacke beteiligt gewesen sein.

Bei seiner Befragung zeigte sich der 13-Jährige geständig. Er gab zu, den versuchten Raubüberfall gemeinsam mit einem 15-Jährigen begangen zu haben.

Keine Haft – Bub darf wieder zu seinen Eltern

Für den 13-Jährigen hat die neuerliche Tat vorerst keine strafrechtlichen Konsequenzen. In Österreich sind Kinder unter 14 Jahren nicht strafmündig. Sie können daher weder strafrechtlich verurteilt noch in Untersuchungshaft genommen werden. Der Bub wurde deshalb in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Anders sieht es bei seinem mutmaßlichen Komplizen aus: Der 15-Jährige wurde am 10. November von der Polizei an seiner Wohnadresse festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Er zeigte sich bei seiner Festnahme nicht geständig.

Besonders brisant: Zwischen dem schweren Raub in Dornbirn und der neuerlichen Attacke in Rankweil lagen nur wenige Tage. Trotzdem kann der 13-Jährige aufgrund seines Alters strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.