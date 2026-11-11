i Nach den Straftaten stellte sich jedes Mal heraus: Der Jugendliche ist strafunmündig. iStock / Getty Images / kali9 "Wir sind machtlos" Keiner kann ihn stoppen! 13-Jähriger mit 300 Straftaten Nach einem brutalen Überfall ist die Debatte um einen 13-jährigen Intensivtäter neu entflammt. Sämtliche Behörden sehen ihre Grenzen erreicht. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 21:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 13-Jähriger soll in Vorarlberg mehr als 300 Straftaten begangen haben. Nach einem weiteren mutmaßlichen Gewaltverbrechen fordert Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) nun Änderungen bei den gesetzlichen Möglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe, heißt es beim ORF Vorarlberg.

Die Kinder- und Jugendhilfe in Vorarlberg sieht ihre Möglichkeiten bei einem 13-jährigen Intensivtäter ausgeschöpft. Der Bursche soll am 3. November gemeinsam mit einem 15-Jährigen einen 64-Jährigen in Rankweil überfallen und schwer verletzt haben. Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) erhöht deshalb den Druck auf das Justizministerium.

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"Die Kinder- und Jugendhilfe hat alles getan, was getan werden konnte", sagte Schöbi-Fink laut ORF am Mittwoch. Die Behörde könne etwa therapeutische oder sozialpädagogische Wohngemeinschaften anbieten. Nehme ein Jugendlicher diese Angebote nicht an, seien ihr aber die Hände gebunden. "Wenn der Jugendliche sich verweigert, kann die Kinder- und Jugendhilfe keine Zwangsmaßnahme setzen. Das ist der wesentliche Punkt."

13-Jähriger soll mehr als 300 Delikte begangen haben

Der Fall in Rankweil zeigt laut Polizei die Schwierigkeiten: Der 64-Jährige war am 3. November gegen 22.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er auf zwei Jugendliche traf. Sie fragten ihn zunächst nach dem Weg. Als er ihnen Auskunft gab, sollen sie ihn zu Boden gestoßen und mit Schlägen und Fußtritten attackiert haben. Dabei versuchten sie, ihm Wertgegenstände zu rauben.

Das Opfer erlitt Prellungen im Gesicht, einen Rippenbruch sowie Verletzungen an Ellbogen und Knien. Die beiden Jugendlichen flüchteten mit Fahrrädern, nachdem sich ein Auto näherte. Ermittlungen und Zeugenaussagen führten die Polizei zu den Verdächtigen. Beide waren den Behörden bereits bekannt.

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Beim 13-Jährigen handelt es sich laut Polizei um jenen Burschen, der Ende Oktober auch einen schweren Raub in Dornbirn begangen haben soll. Ihm werden heuer insgesamt mehr als 300 Delikte zugerechnet. Der Jugendliche ist strafunmündig. Er kann daher nicht strafrechtlich verfolgt und auch nicht in Untersuchungshaft genommen werden. Nach seiner Befragung wurde er in die Obhut seiner Eltern entlassen. Laut Polizei ist er geständig.

Der 15-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Er bestreitet die Vorwürfe.

Schöbi-Fink fordert Änderung der Gesetze

Für Schöbi-Fink ist die Situation nicht länger tragbar. Die Polizei greife nach ihren Worten beinahe jede Woche dieselben sehr jungen Verdächtigen auf. Nach schweren Gewalttaten müssten diese aber wieder gehen, weil es keine rechtliche Handhabe gebe, sie festzuhalten.

Eine Gesetzesänderung sei notwendig, dafür sei allerdings das Justizministerium zuständig. Gespräche darüber würden bereits seit Monaten laufen. Die Landesrätin sieht vor allem bei Jugendlichen, die Hilfsangebote konsequent ablehnen, eine Lücke im bestehenden System.