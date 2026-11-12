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Die Mutter des Kinder erhebt schwere Vorwürfe gegen das Spital.
Die Mutter des Kinder erhebt schwere Vorwürfe gegen das Spital.
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Schwere Vorwürfe gegen Spital

Baby erlitt Hirnschäden – jetzt ermittelt die Justiz

Ein Mädchen erlitt bei seiner Geburt in Dornbirn einen schweren Sauerstoffmangel. Heute ist das Kind schwer beeinträchtigt. Nun ermittelt die Justiz.
Von Österreich Heute
12.11.2026, 15:46
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Eine Geburt mit tragischen Folgen beschäftigt jetzt die Staatsanwaltschaft in Vorarlberg. Im Jahr 2023 kam im Krankenhaus Dornbirn ein Mädchen zur Welt. Während der Geburt erlitt das Baby einen massiven Sauerstoffmangel. Die Folgen sind verheerend: Das Kind trägt bleibende Hirnschäden davon und ist körperlich sowie geistig schwer beeinträchtigt.

Nun steht der Verdacht im Raum, dass schwere Fehler bei der Betreuung der Geburt passiert sein könnten.

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Mutter erhebt schwere Vorwürfe

Nach der Geburt wurde beim Mädchen eine starke Übersäuerung des Blutes festgestellt. Diese gilt als Hinweis auf einen massiven Sauerstoffmangel. Das Neugeborene musste kurz darauf zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Die Mutter ist überzeugt, dass Fehler des Krankenhauspersonals für die schweren Schäden ihrer Tochter verantwortlich sind. Sie klagte deshalb auf Schadenersatz.

Ein erstes Gutachten brachte allerdings noch keinen Nachweis für einen Behandlungsfehler. Laut dem Anwalt der Mutter wurde darin jedoch kritisiert, dass wichtige Aufzeichnungen der kindlichen Herztöne fehlten.

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Herztöne stundenlang nicht ausreichend kontrolliert?

Ein zweites Gutachten zeichnet nun ein anderes Bild. Demnach sollen die Herztöne des Babys über mehrere Stunden nicht ausreichend überwacht worden sein. Auch auf Auffälligkeiten sei laut Gutachten nicht entsprechend reagiert worden. Eine mögliche Maßnahme wäre etwa ein Kaiserschnitt gewesen.

Besonders brisant: Die Mutter war bereits vor der Geburt als Hochrisikopatientin eingestuft worden. Laut ihrem Anwalt kommt der zweite Gutachter zu dem Schluss, dass schwere Behandlungsfehler passiert seien.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Stadt Dornbirn, die das Krankenhaus betreibt, weist die Vorwürfe zurück und bestreitet ein Fehlverhalten.

Mittlerweile hat sich auch die Justiz eingeschaltet. Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber dem ORF Vorarlberg bestätigte, laufen Ermittlungen gegen Unbekannt. Dabei soll geklärt werden, ob tatsächlich Behandlungsfehler vorlagen und wer dafür verantwortlich sein könnte.

red, 12.11.2026, 15:46
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