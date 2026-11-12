i Neben der Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild) iStock Wohnungen wurden evakuiert Gasgeruch in Wohnhaus führt zu Blaulicht-Großeinsatz In Vorarlberg kam es am Donnerstag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Eine Frau hatte in einem Wohnhaus Gasgeruch wahrgenommen. Von Michael Rauhofer-Redl 12.11.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagvormittag kam es in Weiler (Bezirk Feldkirch) zu einem Großeinsatz. Wegen eines von einer Bewohnerin wahrgenommenen Gasgeruchs rückten sowohl Polizei- als auch Feuerwehrkräfte an.

Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Aussendung mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 9.00 Uhr.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Beim Eintreffen der Polizeistreife befand sich die Feuerwehr Weiler bereits vor Ort und evakuierte das Mehrparteienhaus. Eine Bewohnerin gab vor Ort an, dass seit ca. 06:00 Uhr ein Geruch wahrnehmbar sei und schwarzer Rauch aus dem Kamin kommen würde.

Gaswerte waren "unbedenklich"

Die nachalarmierte Stützpunktfeuerwehr Feldkirch-Tosters übernahm die Messungen des Gasgehaltes. Es stellte sich heraus, dass die gemessenen Werte unbedenklich waren. Die betreffende Wohnung wurde anschließend gelüftet.

Die Bilder des Tages i ?

Die genaue Ursache für den Geruch konnte nicht eruiert werden, jedoch konnte durch die Feuerwehr ein Loch im Kamin festgestellt werden. Folglich wurde ein Techniker zur weiteren Kontrolle hinzugezogen. Durch den Vorfall kam es zu keinem Personenschaden.