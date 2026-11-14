13-Jährige plündern Geschäfte – bekommen keine Strafe

Zwei Geschäfte ausgeraubt, mehrere Handys und Bargeld gestohlen - und trotzdem droht keine Strafe! In Götzis (Vorarlberg) haben zwei erst 13 Jahre alte Jugendliche für einen Polizeieinsatz gesorgt. Obwohl die beiden längst amtsbekannt sind, können sie für die Einbrüche strafrechtlich nicht belangt werden.
Wie der ORF Vorarlberg berichtet, ereigneten sich die Taten bereits vor rund zwei Wochen. Die beiden Jugendlichen sollen in zwei Geschäfte eingebrochen sein und dort mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld erbeutet haben.
Nach den Einbrüchen gelang den beiden zunächst die Flucht. Weit kamen sie allerdings nicht: Polizisten konnten sie schließlich am Bahnhof Rankweil anhalten.
Die beiden 13-Jährigen waren der Polizei bereits bekannt. Trotzdem müssen sie wegen der Einbrüche keine strafrechtliche Strafe befürchten. Der Grund: In Österreich sind Kinder unter 14 Jahren strafunmündig.
Der Fall heizt eine Diskussion weiter an, die in Vorarlberg bereits seit Wochen geführt wird.
Ein anderer 13-Jähriger soll innerhalb von nur zwei Wochen gemeinsam mit wechselnden Komplizen zwei Männer bei Raubüberfällen schwer verletzt haben. Außerdem steht er im Verdacht, bei einem versuchten Einbruch in ein Lokal zwei Polizisten verletzt zu haben.
Auch in diesen Fällen sorgt das Alter des Verdächtigen für Schwierigkeiten bei der strafrechtlichen Verfolgung.