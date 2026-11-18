i Der selbstfahrende Elektrobus muss in Wolfurt vorerst in der Garage bleiben. Helmut Graf Keine Genehmigung Selbstfahrender Bus muss vorerst wieder in die Garage Vier Wochen lang war ein autonomer Elektrobus in Vorarlberg unterwegs. Doch jetzt ist Schluss: Ein Abschnitt der Strecke ist zu eng. Von Österreich Heute 18.11.2026, 16:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgebremst! In Wolfurt (Vorarlberg) sollte ein selbstfahrender Elektrobus nach einem erfolgreichen Testlauf in den regulären Linienverkehr wechseln. Doch daraus wird vorerst nichts. Der Grund ist kurios: Die geplante Strecke ist an einer Stelle schlicht zu schmal.

Wie die ÖBB mitteilten, fiel das Problem erst beim Antrag auf die Genehmigung für den Linienbetrieb auf. Ein Abschnitt der Route wird gleichzeitig als Geh- und Radweg genutzt. Weil dort besonders auf die Sicherheit geachtet werden muss, erhielt der Bus vorerst keine Genehmigung, berichtet die "Kronen Zeitung".

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Vier Wochen kostenlos unterwegs

Dabei war der Elektrobus bereits seit 19. Oktober im Testbetrieb. Rund vier Wochen lang fuhr er werktags auf einer vier Kilometer langen Strecke am Campus Wolfurt und bediente sieben Haltestellen. Die Fahrzeiten waren auf die S-Bahn abgestimmt, Fahrgäste konnten kostenlos mitfahren.

Mit dem Projekt wollten das Land Vorarlberg, der Verkehrsverbund und ÖBB Postbus herausfinden, wie sich ein autonomer Bus im Alltag bewährt und ob die Bevölkerung der Technik vertraut.

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Platz für 32 Fahrgäste

Das vollelektrische Fahrzeug stammt vom türkischen Hersteller Otokar und bietet Platz für 32 Personen. Dank Niederflureinstieg und Rollstuhlrampe können auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität mitfahren.

Technisch ist der Bus dafür ausgelegt, seine Strecke selbstständig zurückzulegen. Während des Testbetriebs war aus rechtlichen Gründen allerdings immer geschultes Personal an Bord.

ÖBB suchen nach Lösung

Jetzt steht der Bus vorerst still. Die ÖBB arbeiten gemeinsam mit der Gemeinde Wolfurt daran, eine Lösung für die zu enge Stelle zu finden.

Wann der Elektrobus wieder fahren darf, ist derzeit offen. Langfristig könnte die Technik auch an anderen Standorten eingesetzt werden.