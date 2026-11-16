i Die Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn bittet Personen, die ebenfalls von den Handlungen des Mannes belästigt wurden, sich bei der Polizei zu melden. iStock Betroffene und Zeugen gesucht Mann (75) masturbiert neben 43-Jährigem auf Rastplatz Ein 75-Jähriger soll auf einem Rastplatz in Dornbirn neben einem Mann masturbiert haben. Die Polizei sucht weitere Betroffene. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 75-jähriger Mann soll am Montag auf einer Toilette am Rastplatz Dornbirn Nord einen anderen Mann sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht nun weitere mögliche Betroffene und Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 16. November um 11.39 Uhr. Der 75-Jährige betrat die Toilettenanlage und stellte sich neben einen 43-jährigen Mann. Anschließend begann er, zu masturbieren. Das Opfer verließ daraufhin die WC-Anlage und ging zu seinem Fahrzeug.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Der Verdächtige wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und öffentlicher geschlechtlicher Handlungen angezeigt.

Die Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn bittet Personen, die ebenfalls von den Handlungen des Mannes belästigt wurden, sich bei der Polizei zu melden.