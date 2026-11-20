i FPÖ-Chef Herbert Kickl übt scharfe Kritik am KI-Strategie-Papier von Staatssekretär Alexander Prölll. Helmut Graf ("Heute"-Collage) Nach Prölls großer Rede KI-Papier mit der KI erstellt – das erzürnt jetzt Kickl Staatssekretär Pröll präsentierte seine KI-Pläne. Kritik kommt nun von FPÖ-Chef Kickl: Das Papier soll größtenteils mit KI erstellt worden sein. Von Heute Politik 20.11.2026, 09:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet bei der Erarbeitung einer Strategie für Künstliche Intelligenz sorgt nun der mögliche Einsatz von KI für politischen Wirbel. Im Mittelpunkt steht Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), der am Donnerstagabend den Startschuss für Österreichs künftige KI-Strategie gegeben hat.

Auf einer eigenen Website veröffentlichte Pröll seine Vorstellungen zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Doch die FPÖ übt nun scharfe Kritik an dem Papier mit dem Titel "kipppunkt".

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Bilder: Pröll präsentiert neuen KI-Plan für Österreich i ?

Gutachter vermutet hohen KI-Anteil

Auslöser der Debatte ist eine Schnellanalyse des Plagiatsgutachters Stefan Weber. Seiner Einschätzung zufolge soll das Grundsatzpapier zu mehr als zwei Dritteln mithilfe von Künstlicher Intelligenz entstanden sein.

Dabei handelt es sich um das Ergebnis einer ersten Analyse, nicht um einen abschließend belegten Nachweis der Textentstehung.

Weber kritisiert außerdem, dass eine Kennzeichnung der mutmaßlich KI-generierten Inhalte fehle. Auch ein Impressum und Informationen darüber, wer das Papier verfasst hat, seien demnach nicht vorhanden.

Kickl attackiert Pröll scharf

FPÖ-Chef Herbert Kickl nimmt die Vorwürfe zum Anlass für heftige Kritik am zuständigen Regierungsmitglied. "Wenn der für KI zuständige Minister seine KI-Agenda zum überwiegenden Teil von der KI erstellen lässt und das nicht als KI-generiert kennzeichnet, dann ist das nicht nur unseriös, sondern dilettantisch." Für Kickl steht dabei vor allem die Glaubwürdigkeit der geplanten KI-Strategie infrage.

Der FPÖ-Chef verweist darauf, dass sich mithilfe Künstlicher Intelligenz mittlerweile sehr einfach Texte und andere Inhalte erstellen lassen. Gerade deshalb sei es eine zentrale Herausforderung, KI-generierte Inhalte als solche erkennbar zu machen.

"Das ist ja eines der Hauptprobleme unserer Zeit. Diese Nicht-Erkennbarkeit von Medieninhalten ist genau eine der großen Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Wenn sich der dafür zuständige Minister dabei zu einem großen Teil selbst auf die KI verlässt und das auch nicht entsprechend kennzeichnet, dann ist das so, als würde man Strategien gegen die Bekämpfung von Schwarzgeld mit Schwarzgeld bezahlen", so Kickl.

Vorwürfe bislang nicht bestätigt

Ob und in welchem Umfang bei der Erstellung des Strategiepapiers tatsächlich KI zum Einsatz gekommen ist, lässt sich aus der vorliegenden Schnellanalyse nicht zweifelsfrei feststellen.