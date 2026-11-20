i Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will das Vorhaben umsetzen. "Heute"-Montage / iStock / Helmut Graf Umfrage enthüllt 62 Prozent dafür – Österreicher wollen Abschiebezentrum Laut Umfrage sind 62 Prozent für ein Abschiebezentrum in Ruanda. Bei den Wählern fast aller Parteien überwiegt die Zustimmung – außer bei den Grünen. Von Heute Politik 20.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylwerber im afrikanischen Ruanda findet laut einer aktuellen Umfrage in Österreich breite Unterstützung. Selbst unter den Wählern der Regierungsparteien SPÖ und Neos spricht sich eine Mehrheit dafür aus. Lediglich bei den Grünen überwiegt die Ablehnung.

Das geht aus einer Online-Befragung von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV hervor. Dafür wurden insgesamt 500 wahlberechtigte Personen in Österreich befragt.

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62 Prozent unterstützen Abschiebezentrum

Österreich plant gemeinsam mit Deutschland und weiteren europäischen Staaten die Einrichtung eines Abschiebezentrums in Ruanda. Dort sollen abgelehnte Asylwerber untergebracht werden, die Europa verlassen müssen, aber nicht direkt in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können.

Wie stehen die Österreicher zu diesem Vorhaben? Laut der aktuellen Umfrage sprechen sich insgesamt 62 Prozent dafür aus. 37 Prozent unterstützen den Plan "voll und ganz", weitere 25 Prozent sind "eher" dafür.

21 Prozent lehnen das Vorhaben ab. Davon sind elf Prozent "eher" dagegen, zehn Prozent sprechen sich "entschieden" dagegen aus. Sieben Prozent zeigen sich unentschlossen, acht Prozent wissen es nicht oder machten keine Angabe.

Besonders große Zustimmung bei ÖVP und FPÖ

Bei der Auswertung nach Parteipräferenz zeigen sich deutliche Unterschiede. Unter den ÖVP-Wählern unterstützen 81 Prozent die geplanten Abschiebezentren. 49 Prozent sind "voll und ganz" dafür, weitere 32 Prozent stimmen "eher" zu.

Auch bei der FPÖ-Wählerschaft fällt die Zustimmung hoch aus: Insgesamt 74 Prozent befürworten das Vorhaben. 54 Prozent unterstützen es uneingeschränkt, 20 Prozent sind eher dafür.

Auch SPÖ- und Neos-Wähler mehrheitlich dafür

Bemerkenswert ist, dass der Plan auch bei den Wählern von SPÖ und Neos mehrheitlich Zustimmung findet.

Bei den Neos-Anhängern sprechen sich insgesamt 62 Prozent für ein Abschiebezentrum in Ruanda aus. Davon stimmen 22 Prozent "voll und ganz" zu, weitere 40 Prozent "eher". Unter den SPÖ-Wählern liegt die Zustimmung bei 57 Prozent. 24 Prozent unterstützen das Vorhaben uneingeschränkt, 33 Prozent sind eher dafür.

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Grüne mehrheitlich dagegen

Anders sieht es bei den Anhängern der Grünen aus. Hier lehnen 49 Prozent das geplante Abschiebezentrum ab. 26 Prozent sind "entschieden" dagegen, weitere 23 Prozent lehnen den Vorschlag "eher" ab.

Auf der anderen Seite unterstützen 38 Prozent der Grün-Wähler das Projekt. 18 Prozent sind "voll und ganz" dafür, 20 Prozent stimmen "eher" zu. Damit sind die Grünen die einzige der abgefragten Parteiwählerschaften, bei der die Ablehnung überwiegt.

Seitenhieb auf Regierung

Meinungsforscher Peter Hajek kommentiert die Ergebnisse mit Blick auf die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos. "Ironisch könnte man sagen: Endlich einmal ein Vorschlag der Bundesregierung, der bei den Wählern nahezu aller Parteien – mit Ausnahme der Grünen – Zustimmung findet. Den großen Turn-around für die Dreier-Koalition sollte man davon allerdings nicht erwarten."