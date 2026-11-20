i Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) stellte am 19. November 2026 in einer Grundsatzrede seine KI-Strategie für Österreich vor. Helmut Graf "Keine Schande" Kickl wirft ihm KI-Einsatz vor – das sagt ÖVP-Pröll Die KI-Agenda von ÖVP-Staatssekretär Pröll sorgt für Wirbel. FPÖ-Chef Kickl übt scharfe Kritik, das Büro des Staatssekretärs kontert. Von Heute Politik 20.11.2026, 14:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neue KI-Agenda der Bundesregierung sorgt bereits für heftige Diskussionen – allerdings anders als von der ÖVP wohl erhofft. FPÖ-Chef Herbert Kickl nimmt Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) ins Visier.

Der Vorwurf: Bei der Erstellung der Agenda soll selbst Künstliche Intelligenz zum Einsatz gekommen sein. Prölls Büro sieht darin kein Problem.

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Pröll bestätigt KI-Einsatz

Erst kürzlich hatte Pröll in der Nationalbibliothek seine viel beachtete Grundsatzrede unter dem Titel "Kipppunkt" gehalten. Im Zentrum standen die Möglichkeiten und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig wurde eine Agenda vorgestellt, die mittlerweile online abrufbar ist und von der Öffentlichkeit begutachtet werden kann.

Dass die Inhalte der dazugehörigen Website mithilfe von KI aufbereitet wurden, bestätigte Prölls Büro gegenüber der APA.

"Wenn der für KI zuständige Minister seine KI-Agenda zum überwiegenden Teil von der KI erstellen lässt und das nicht als KI-generiert kennzeichnet, dann ist das nicht nur unseriös, sondern dilettantisch", wetterte der Freiheitlichen-Chef in einer Aussendung.

ÖVP verteidigt KI-Einsatz

Im Büro des Staatssekretärs lässt man die Kritik nicht gelten. Der Einsatz der Technologie sei keine "Schande", hieß es am Freitag auf APA-Anfrage. Außerdem werde auf die Verwendung von KI ausdrücklich im Impressum der Website hingewiesen.

Die eigentliche inhaltliche Arbeit sei keineswegs einer Künstlichen Intelligenz überlassen worden. Vielmehr habe man die Themen in zahlreichen Gesprächen mit Fachleuten aus Wissenschaft und Wirtschaft erarbeitet. Erst bei der anschließenden Aufbereitung für den Internetauftritt sei KI verwendet worden.

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Als Grund dafür nannte Prölls Büro "effizientes Arbeiten". Gleichzeitig konterte man die Vorwürfe der Freiheitlichen: Auch die FPÖ greife regelmäßig auf KI zurück, etwa bei parlamentarischen Anfragen oder bei der Gestaltung von Social-Media-Sujets.

Grüne sprechen von "Scheindebatte"

Wenig Verständnis für den politischen Schlagabtausch zeigen die Grünen. Ihr Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba bezeichnet die Diskussion über die KI-Unterstützung bei der Agenda als "Scheindebatte".

Aus seiner Sicht liegen die eigentlichen Probleme woanders. Österreich brauche dringend eine eigene KI-Behörde sowie eine "echte KI-Strategie". "Dafür braucht es einen verbindlichen Zeitplan, klare Zuständigkeiten, ein Budget und die Einbindung des Parlaments", erklärte Zorba in einer Aussendung.

Die Bundesregierung will ihre neue KI-Strategie bis zum kommenden Jahr ausarbeiten. Ziel ist es, Österreich bei der Anwendung Künstlicher Intelligenz international stärker zu positionieren.