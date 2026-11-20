i In Wien eskalierte eine Demonstration. FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigte sich erbost. Lesereporter, Helmut Graf (KI-generiert) Pyrotechnik und Festnahmen Demo-Krawalle in Wien! Kickl platzt der Kragen Eine Demo ist am Freitag in Wien eskaliert. Vermummte zogen durch die City, es kam zu mehreren Festnahmen. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist empört. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen in der Wiener City! Seit 9.30 Uhr lief dort eine Demonstration gegen Militarisierung und für bessere Bildung. Unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege" zogen Protestierende über den Ring.

Gegen 12 Uhr eskalierte die Lage dann komplett. Wie bereits berichtet, kam es vor der Hauptuni zu Ausschreitungen. Die Polizei löste die Demo auf der Uni-Rampe auf – es kam zumindest zu einer Prügelei. Danach spaltete sich ein Block von Demonstranten ab.

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Mehrere Festnahmen

Laut Zeugen waren es etwa 100 Personen – viele hatten schwarze Kapuzen über den Kopf gezogen, Palästina-Fahnen waren zu sehen. Es wurde Pyrotechnik gezündet, Passanten blieben geschockt stehen.

Tumulte bei Gen Z-Demo! Polizei greift ein i ?

Die Gruppe der abgespalteten Demonstranten rannte zunächst durch den Christkindlmarkt, dann auf den Ring. Schlussendlich erreichten sie das Parlament. Ein Polizeieinsatz war die Folge. Beamten mit Helmen und Schildern riegelten das Gebiet ab und kündigten die Auflösung der Veranstaltung an. Im Zuge dessen kam es laut der Polizei auch zu mehreren Festnahmen.

FPÖ-Chef tobt wegen "Chaoten"

Die Bilder der Ausschreitungen haben auch FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht. Auf Facebook ließ der Freiheitliche seinem Unmut freien Lauf. Er sprach von "Linken und Co.", die auf die Polizisten losgehen würden. Dazu postete der FPÖ-Frontmann auch ein entsprechendes Video.

"Hier versuchen Chaoten, Anarchie auf Wiens Straßen zu bringen", kommentierte Kickl die Szenen. Er betonte, dass seine Partei in der Vergangenheit vor diesen Zuständen gewarnt hätte.

Europaweite Proteste

Die eigentlichen Proteste sind Teil eines internationalen Jugendstreiks am Freitag. In mehr als 25 europäischen Ländern und rund 400 Städten sind Kundgebungen angekündigt. Hinter den Aktionen steht ein Bündnis aus mehr als 50 Jugend- und Studentenorganisationen.

Die Teilnehmer fordern höhere Investitionen in Bildung, leistbares Wohnen und Klimaschutz. Gleichzeitig sprechen sie sich gegen eine weitere militärische Aufrüstung Europas und gegen die Wehrpflicht aus. Auch die Solidarität mit Palästinensern zählt zu den zentralen Anliegen.

Weitere Demos in Österreich

In Österreich beteiligen sich unter anderem Attac, Fridays for Future, Uni streikt!, Schule brennt! und die Sozialistische Jugend an den Protesten. Für den Nachmittag ist in Wien eine weitere Demonstration angekündigt. Ab 15 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Gegen 15.30 Uhr soll der Protestzug über die Mariahilfer Straße und den Ring zum Heldenplatz ziehen.

Die Bilder des Tages i ?

Für diese Kundgebung werden rund 1.000 Teilnehmer erwartet. Das Ende ist für 17.30 Uhr geplant. Die Proteste haben auch Auswirkungen auf den Verkehr. Autofahrer müssen am Freitag vor allem rund um die Ringstraße, die Zweierlinie, den Karlsplatz und den Schwarzenbergplatz mit Verzögerungen rechnen.

Auch auf wichtigen Zufahrten zur Innenstadt drohen Staus. Der ÖAMTC empfiehlt, auf die U-Bahn umzusteigen oder den betroffenen Bereich großräumig über den Gürtel beziehungsweise die A23 zu umfahren. Aber nicht nur die Bundeshauptstadt ist betroffen. Auch in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Steyr finden Demos statt.