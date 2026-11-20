i Ein Video zeigt die Ausschreitungen vor der Uni. Leserreporter Video zeigt Ausschreitungen Heftige Szenen! Polizei greift bei GenZ-Demo durch Vor der Universität Wien kam es am Freitag zu einer Demonstration. Die Versammlung wurde aufgelöst. Ein Video zeigt den Einsatz von Pfefferspray. Von Community Heute 20.11.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag gingen in Wien zahlreiche Jugendliche und Studenten auf die Straße, um gegen Aufrüstung und für mehr Geld im Bildungsbereich zu demonstrieren. Vor dem Gebäude der Universität Wien am Schottentor spitzte sich die Situation kurz vor Mittag zu. Wie Lesereporter-Aufnahmen zeigen, musste die Polizei einschreiten.

Wie die Wiener Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, wurde die Versammlung vor der Universität inzwischen behördlich aufgelöst. Ein Video vom Einsatzort zeigt zudem, dass auch Pfefferspray eingesetzt werden musste. Demoteilnehmer wurden daraufhin abgeführt.

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Jugendliche protestieren gegen Aufrüstung

Die Demonstrationen waren Teil eines europaweiten Jugendstreiks unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege".

Die Teilnehmer fordern unter anderem mehr Geld für Bildung, leistbares Wohnen und Klimaschutz. Gleichzeitig sprechen sie sich gegen militärische Aufrüstung aus.

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In Wien fanden am Freitag mehrere Protestaktionen statt. Bereits am Vormittag zog eine Demonstration von der Universität Wien über die Ringstraße zum Parlament. Für den Nachmittag war ein weiterer Protestzug vom Westbahnhof über die Mariahilfer Straße zum Heldenplatz angekündigt.