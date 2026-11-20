Am Freitag gingen in Wien zahlreiche Jugendliche und Studenten auf die Straße, um gegen Aufrüstung und für mehr Geld im Bildungsbereich zu demonstrieren. Vor dem Gebäude der Universität Wien am Schottentor spitzte sich die Situation kurz vor Mittag zu. Wie Lesereporter-Aufnahmen zeigen, musste die Polizei einschreiten.
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Wie die Wiener Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, wurde die Versammlung vor der Universität inzwischen behördlich aufgelöst. Ein Video vom Einsatzort zeigt zudem, dass auch Pfefferspray eingesetzt werden musste. Demoteilnehmer wurden daraufhin abgeführt.
Die Demonstrationen waren Teil eines europaweiten Jugendstreiks unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege".
Die Teilnehmer fordern unter anderem mehr Geld für Bildung, leistbares Wohnen und Klimaschutz. Gleichzeitig sprechen sie sich gegen militärische Aufrüstung aus.
In Wien fanden am Freitag mehrere Protestaktionen statt. Bereits am Vormittag zog eine Demonstration von der Universität Wien über die Ringstraße zum Parlament. Für den Nachmittag war ein weiterer Protestzug vom Westbahnhof über die Mariahilfer Straße zum Heldenplatz angekündigt.