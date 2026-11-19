Millionen Gamer warteten sehnsüchtig auf den Release von Grand Theft Auto 6. Auch in Österreich ist die Vorfreude riesig, immerhin sind 13 Jahre seit dem Release der letzten GTA-Reihe vergangen. Jetzt bist du gefragt: Zeig uns deine besten GTA-Momente und schick uns dein Foto!
Ob spektakuläre Verfolgungsjagden, verrückte Stunts oder legendäre Momente aus früheren GTA-Teilen: Kaum eine Spielereihe hat so viele unvergessliche Geschichten geschrieben.
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Du bist seit Jahren GTA-Fan? Hast deine Konsole schon für den großen Release vorbereitet oder sogar ein ganzes Gaming-Zimmer im GTA-Look eingerichtet? Dann zeig es uns!
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