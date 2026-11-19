i "Heute"-Redakteur Devlet "Devo" Orhan hat aktuell schlaflose Nächte, denn er ist riesiger Gaming-Fan. Wie feierst du das Gaming-Release? Sabine Hertel Wie feierst du Gaming-Hype? 13 Jahre Wartezeit vorbei – schick uns dein GTA-Selfie Das Warten hat ein Ende, GTA VI ist endlich verfügbar und Millionen Fans zocken bereits stundenlang. "Heute" will sehen, wie du den Release feierst. Von Community Heute 19.11.2026, 17:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Gamer warteten sehnsüchtig auf den Release von Grand Theft Auto 6. Auch in Österreich ist die Vorfreude riesig, immerhin sind 13 Jahre seit dem Release der letzten GTA-Reihe vergangen. Jetzt bist du gefragt: Zeig uns deine besten GTA-Momente und schick uns dein Foto!

Jetzt wollen wir deine GTA-Fotos und -Videos sehen!

Ob spektakuläre Verfolgungsjagden, verrückte Stunts oder legendäre Momente aus früheren GTA-Teilen: Kaum eine Spielereihe hat so viele unvergessliche Geschichten geschrieben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Du bist seit Jahren GTA-Fan? Hast deine Konsole schon für den großen Release vorbereitet oder sogar ein ganzes Gaming-Zimmer im GTA-Look eingerichtet? Dann zeig es uns!

"Heute" sucht die kreativsten, lustigsten und außergewöhnlichsten GTA-Fotos und -Videos aus ganz Österreich. Mach ein Foto oder Video, erzähl uns kurz die Geschichte dahinter und schick es über unsere Whatsapp-Leserreporter-Nummer 0670/4004004. Mit etwas Glück landet dein GTA-Moment auf Heute.at!