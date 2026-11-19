i Terry Crews? Margot Robbie? Diese Schauspieler sehen die "Heute"-Leser als Bond Girl REUTERS Abstimmung über Schauspielerin Margot Robbie bis Terry Crews – Leser wählen Bond-Girl Wer soll das nächste Bond-Girl werden? Die "Heute"-Leser haben bereits fleißig diskutiert und ihre Wunschkandidaten genannt Von Community Heute 19.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer wird das nächste Bond-Girl? Diese Frage beschäftigt nicht nur Hollywood, sondern auch die "Heute"-Community! Während Zendaya, Dua Lipa und Sydney Sweeney als mögliche Kandidatinnen gehandelt werden, haben unsere Leser längst ihre ganz eigenen Vorstellungen. In den Instagram-Kommentaren stimmten die "Heute"-Leser nicht nur ab sondern schickten auch zahlreiche weitere Stars ins Rennen.

Besonders bekannte Hollywood-Gesichter stehen auf der Wunschliste der Leser. So werden unter anderem Ana de Armas, Dakota Johnson, Alexandra Daddario und Margot Robbie als mögliche Bond-Girls vorgeschlagen. Auch Anya Taylor-Joy, Florence Pugh und Sophie Thatcher finden sich unter den genannten Namen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Diese Vorschläge überraschen

Doch nicht alle Kommentare bleiben bei den klassischen Hollywood-Kandidatinnen! Auch die deutsche Moderatorin Barbara Schöneberger wird als mögliches Bond-Girl ins Spiel gebracht.

Für besonders ungewöhnliche Vorschläge sorgen hingegen jene Leser, die Tom Holland oder Terry Crews an der Seite des berühmten Geheimagenten sehen möchten. Damit zeigt sich: Bei der Wahl des nächsten Bond-Girls sind der Fantasie der "Heute"-Community offenbar keine Grenzen gesetzt.

Jetzt bist du gefragt!

Doch welcher Vorschlag gefällt dir am besten? Würdest du lieber Ana de Armas, Margot Robbie oder Dakota Johnson in der Rolle sehen? Oder hast du einen völlig anderen Favoriten? Stimme jetzt bei unserer Umfrage ab und verrate uns in den Kommentaren, wer für dich das perfekte Bond-Girl wäre!

Die zahlreichen Kommentare zeigen jedenfalls, wie unterschiedlich die Vorstellungen der "Heute"-Leser vom perfekten Bond-Girl sind. Ob Hollywood-Star, überraschende Außenseiterin oder völlig ungewöhnlicher Kandidat – an kreativen Vorschlägen mangelt es der Community definitiv nicht.

i ?

Wer am Ende tatsächlich an der Seite von James Bond zu sehen sein wird, bleibt vorerst abzuwarten.