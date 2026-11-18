i Welcher Mensch passt am besten zu dir? Stimme ab! iStock – Drazen Zigic "Heute"-Liebestest Welcher Mensch könnte dein Herz wirklich erobern? Oft sind es ganz bestimmte Eigenschaften, die uns besonders anziehen. Doch welcher Mensch könnte dein Herz im Sturm erobern? Von Community Heute 18.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Liebe geht manchmal ganz eigene Wege! Während manche Menschen bei einem charmanten Lächeln sofort schwach werden, lassen sich andere von romantischen Gesten oder tiefgründigen Gesprächen verzaubern. Doch was muss ein Mensch eigentlich mitbringen, um dein Herz höherschlagen zu lassen?

Ob humorvoller Spaßvogel, gefühlvoller Romantiker, selbstbewusster Abenteurer oder ruhiger Vertrauter – jeder hat andere Vorstellungen vom perfekten Partner. Manchmal sind es sogar Eigenschaften, die uns auf den ersten Blick gar nicht besonders wichtig erscheinen, die schließlich für Schmetterlinge im Bauch sorgen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wer bringt dein Herz zum Schmelzen?

Jetzt bist du gefragt! Beantworte zehn Fragen rund um Liebe, Dating und persönliche Vorlieben und finde heraus, welcher Mensch dein Herz erobern könnte. Vielleicht wartet bei der Auswertung sogar eine Überraschung auf dich!

Wer passt zu dir? – Die Auswertung

Ob dich jemand mit seinem Humor zum Lachen bringt, mit romantischen Gesten verzaubert oder durch seine ruhige Art begeistert – die Auswertung zeigt dir, welcher Persönlichkeitstyp besonders gut zu deinen Vorstellungen von Liebe passen könnte. Vielleicht erkennst du darin sogar jemanden wieder, der dein Herz bereits erobert hat!

Der charmante Spaßvogel Dein Herz gewinnt man am besten mit einem Lächeln! Du fühlst dich besonders zu Menschen hingezogen, die Humor haben und das Leben nicht immer allzu ernst nehmen. Gemeinsames Lachen ist für dich unglaublich attraktiv. Ein Mensch, der dich auch an schlechten Tagen aufmuntern kann, hat bei dir besonders gute Chancen. Du brauchst keinen perfekten Auftritt und keine einstudierten Sprüche – wer dich zum Lachen bringt und dabei authentisch bleibt, könnte dein Herz erobern. Der gefühlvolle Romantiker Du könntest dich besonders in einen Menschen verlieben, der aufmerksam, liebevoll und einfühlsam ist. Große Worte sind dabei gar nicht unbedingt nötig. Oft reicht schon eine kleine Geste, die dir zeigt, dass jemand wirklich an dich denkt. Du möchtest dich wertgeschätzt fühlen und suchst einen Menschen, der keine Angst davor hat, Gefühle zu zeigen. Wer sich an deine Lieblingsblumen erinnert oder dir einfach zuhört, könnte bei dir schnell für Schmetterlinge im Bauch sorgen. Der selbstbewusste Abenteurer Du findest Menschen spannend, die voller Energie stecken und das Leben genießen. Besonders anziehend wirken auf dich Selbstbewusstsein, Spontanität und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren. Ein Mensch, der dich mit ungewöhnlichen Ideen überrascht und dich aus deiner Komfortzone lockt, könnte dein Herz im Sturm erobern. Dabei geht es dir nicht nur um aufregende Erlebnisse, sondern auch um die Begeisterung, die jemand mit dir teilt. Der ruhige Vertraute Bei dir muss die Liebe nicht mit einem großen Feuerwerk beginnen. Oft sind es die stillen Momente, in denen jemand dein Herz gewinnt. Du fühlst dich besonders zu Menschen hingezogen, die ehrlich, zuverlässig und verständnisvoll sind. Tiefgründige Gespräche und gegenseitiges Vertrauen bedeuten dir mehr als große Versprechen. Wer dir das Gefühl gibt, vollkommen du selbst sein zu können, könnte genau der Mensch sein, in den du dich verliebst.

Und, welcher Typ hat bei dir die besten Chancen? Verrate uns dein Ergebnis in den Kommentaren und diskutiere mit der "Heute"-Community! Vielleicht erkennst du darin sogar deinen aktuellen Partner oder einen früheren Schwarm wieder.

i ?

Hinweis: Dieser Selbsttest dient ausschließlich der Unterhaltung und basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.