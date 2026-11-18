i Wiener Taxler droht das Aus in Schwechat. Sabine Hertel Strafenflut Flughafen-Zoff eskaliert! Taxlern droht jetzt das Aus Wiener Taxler schlagen Alarm! Wer am Flughafen Schwechat Fahrgäste abholt, riskiert eine Strafe – sogar bei vorbestellten Fahrten. Von Maxim Zdziarski 18.11.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fahrgast bestellt ein Taxi zum Flughafen Wien-Schwechat, der Fahrer holt ihn ab – und riskiert dabei eine Anzeige. Was für viele nach einem schlechten Scherz klingt, sorgt in der Wiener Taxi-Branche derzeit für gewaltigen Wirbel.

Der Grund sind verschärfte Schwerpunktkontrollen der Polizei. Wiener Taxler dürfen ihre Kunden zwar weiterhin zum Flughafen bringen. Wollen sie dort aber neue Fahrgäste aufnehmen, benötigen sie zusätzlich eine nachgewiesene Ortskenntnis für Schwechat. Und das gilt laut der derzeitigen Kontrollpraxis sogar dann, wenn die Fahrt längst vorbestellt wurde.

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Taxler dürfen hinfahren – aber nicht zurück?

Für viele Unternehmer ist diese Regelung völlig unverständlich. Schließlich wissen sie bei einer vorbestellten Fahrt bereits, wo der Kunde abgeholt werden soll und wohin die Reise geht. Doch genau diese Fahrten werden nun zum Problem. Wer die geforderte Ortskenntnis nicht nachweisen kann, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.

"Pure Abzocke!" Flughafen-Ärger! Wiener Taxler kassieren Anzeigen

Besonders ärgerlich für die Betroffenen: Jahrelang seien solche Flughafentransfers in der Branche anders gehandhabt worden. Nun sehen sich zahlreiche Betriebe plötzlich mit einer Situation konfrontiert, die ihr tägliches Geschäft massiv erschwert.

Nicht einmal Prüfungen sind möglich

Wer jetzt glaubt, die Taxler könnten einfach eine zusätzliche Prüfung ablegen, irrt. Denn genau hier wartet bereits das nächste Problem. Wie aus der Branche zu hören ist, ist der Andrang auf die Ortskenntnisprüfungen mittlerweile derart groß, dass derzeit keine weiteren Zusatzprüfungen angeboten werden können.

Heißt: Taxler sollen eine Voraussetzung erfüllen, bekommen aber offenbar gar keine Möglichkeit, diese zeitnah nachzuweisen. Dazu kommt, dass im Taxilenkerausweis nur eine begrenzte Zahl an Ortskenntnisgebieten eingetragen werden kann. Für Unternehmer, die Fahrgäste aus verschiedenen Regionen abholen, wird das zum regelrechten Bürokratie-Dschungel.

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Kleine Taxi-Firmen zittern um Zukunft

Was zunächst nach einem Streit um Vorschriften klingt, könnte für manche Unternehmer dramatische Folgen haben. Denn gerade kleinere Taxi-Betriebe leben zu einem großen Teil von Flughafentransfers. Müssen sie solche Fahrten plötzlich ablehnen, brechen wichtige Einnahmen weg.

Betroffene Unternehmer warnen deshalb bereits vor Betriebsschließungen und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Viele hätten jahrelang in ihre Fahrzeuge investiert und sich einen Kundenstock aufgebaut. Nun stehe ihr Geschäftsmodell auf dem Spiel.

Auch für Reisende könnte es unangenehm werden, denn wenn weniger Taxiunternehmen Fahrgäste am Flughafen abholen können, könnte die Auswahl an verfügbaren Fahrdiensten schrumpfen.

FPÖ spricht von "purer Abzocke"

Für FPÖ-Taxisprecher Thomas Kreutzinger ist die Situation untragbar. "Was sich hier am Flughafen Schwechat abspielt, ist eine regelrechte Anzeigenflut gegen Wiener Taxilenker, die nichts anderes tun, als erlaubterweise vorbestellte Fahrgäste abzuholen. Das ist eine pure Abzocke!", wettert der Freiheitliche.

Die Wiener Taxi-Innung verweist auf die geltende Rechtslage: "Taxilenker müssen über die erforderlichen Ortskenntnisse am Abholort verfügen". Gleichzeitig betont man aber auch, sich für moderne und praxistaugliche Lösungen einzusetzen

Kreutzinger will die Angelegenheit nun politisch aufgreifen. "Die FPÖ aber schaut nicht weg. Das ist ein untragbarer Zustand, den wir nicht hinnehmen werden. Entsprechende Anträge sind bereits in Vorbereitung", kündigt er an.

Branche fordert Ende der Strafen

Jetzt wächst der Druck auf die Verantwortlichen. Die Interessenvertretung der Taxibranche bemüht sich bereits um eine Änderung der Bundesbetriebsordnung und eine eindeutige Klärung der Vorschriften.

Die betroffenen Unternehmer wollen allerdings nicht länger warten. Sie fordern, die derzeitige Strafpraxis sofort auszusetzen, bis eine praktikable Lösung gefunden ist.

Denn eines steht für die Wiener Taxler fest: Sie wollen ihre Kunden weiterhin zum Flughafen bringen und dort auch wieder abholen können – ohne dabei um ihre wirtschaftliche Zukunft fürchten zu müssen.