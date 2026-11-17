Saftiger Ansturm in Wien-Favoriten! Am Dienstag verwandelte sich der Bereich rund um das Kultlokal Ferhat Döner in eine riesige Warteschlange. Der Grund: Lidl Österreich verschenkte gemeinsam mit dem beliebten Döner-Lokal insgesamt 1.000 Döner-Croissants. Die ungewöhnliche Kombination sorgte für einen regelrechten Hype.
Schon vor dem Lokal reihten sich Hunderte Menschen aneinander. Die Schlange schien kein Ende zu nehmen. Selbst die niedrigen Temperaturen und der anhaltende Regen konnten die Döner-Fans nicht davon abhalten, auf den außergewöhnlichen Snack zu warten.
Ein Croissant mit saftigem Dönerfleisch gefüllt – was zunächst nach einer verrückten Idee klingt, entwickelte sich zum absoluten Publikumsmagneten. Für viele Wiener war die Gratis-Aktion offenbar Grund genug, sich trotz des ungemütlichen Novemberwetters geduldig anzustellen. Schließlich gab es den ungewöhnlichen Food-Hit nur in begrenzter Stückzahl.
Insgesamt 1.000 Stück sollten am Dienstag kostenlos über die Theke gehen. Der Andrang zeigte jedenfalls, wie groß die Neugier auf die Kombination aus französischem Gebäck und türkischem Fast-Food-Klassiker war.
Dabei begann die Geschichte des Döner-Croissants ursprünglich als Scherz. In Deutschland wurde die ungewöhnliche Kreation zunächst als Aprilscherz präsentiert. Doch im Internet entwickelte sich daraus schnell ein viraler Trend. Die Lidl-Community zeigte sich begeistert und forderte, das Döner-Croissant tatsächlich auf den Markt zu bringen. Gemeinsam mit Ferhat Döner holte Lidl Österreich den Hype schließlich nach Wien.
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Dass der Snack auch hierzulande für Begeisterung sorgt, zeigte sich am Dienstag eindrucksvoll. Trotz Regenwetters harrten Hunderte Menschen vor dem Döner-Lokal aus, um eines der begehrten Gratis-Croissants zu ergattern. Aus einer ursprünglich kuriosen Idee wurde damit ein echter Straßen-Hype mitten in Favoriten.