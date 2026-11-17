Am Dienstagmorgen brauchten Autofahrer in Wien besonders viel Geduld. Gleich mehrere Unfälle auf der Südosttangente (A23) sorgten im Frühverkehr für erhebliche Verzögerungen. Vor allem in Fahrtrichtung Graz ging zeitweise nur wenig weiter.
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Laut Ö3-Verkehrsservice mussten Autofahrer auf der A23 zwischen Hirschstetten und dem Knoten Prater in Richtung Graz mit rund 20 Minuten Zeitverlust rechnen.
Auch auf der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) kam es zu Verzögerungen. In Fahrtrichtung Graz bildete sich ebenfalls ein Stau, der laut Ö3 für rund 15 Minuten zusätzliche Wartezeit sorgte.