i Pechvogel und Shopbesitzer Reza-Yasha Afdasta (40): "Für mich ist die Politik beim Schutz der Betriebe am Naschmarkt komplett gescheitert." Leserreporter Schaden geht in die Tausender Teenie-Täter plündern Shop am Naschmarkt zum 3. Mal Zum dritten Mal wurde ein Geschäftsmann am Wiener Naschmarkt Opfer eines Einbruchs. Diesmal sollen zwei erst 13-jährige Buben zugeschlagen haben. Von Maxim Zdziarski 17.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen Wiener Geschäftsinhaber nimmt der Albtraum einfach kein Ende! Bereits 2025 wurde in seinem Shop am Naschmarkt gleich zweimal innerhalb von nur 72 Stunden eingebrochen. "Heute" berichtete damals ausführlich über den Pechvogel. Nun traf es ihn erneut – zum mittlerweile dritten Mal.

In der Nacht auf Montag sollen zwei Jugendliche erneut zugeschlagen haben. Gegen 1.30 Uhr wurden Polizisten im Bereich der Rechten Wienzeile auf zwei verdächtige Buben aufmerksam. Die Beamten beobachteten das Duo und entdeckten wenig später ein eingeschlagenes Schaufenster. Auch mehrere Marktstände sowie eine weitere Eingangstür waren beschädigt worden.

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Polizei schnappt zwei 13-Jährige

Als sich die beiden Verdächtigen schnellen Schrittes entfernen wollten, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Diese führte von der Faulmanngasse über die Mühlgasse und den Kühnplatz bis in die Schleifmühlgasse.

Dort konnten die Beamten die mutmaßlichen Einbrecher schließlich stoppen. Die Überraschung: Beide waren gerade einmal 13 Jahre alt!

Laut Polizei zeigten sich die Buben sofort geständig. Bei der Durchsuchung wurden Teile eines Notfallhammers sowie Bargeld sichergestellt. Einer der Jugendlichen wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben, der andere war bereits aus einer Wohneinrichtung abgängig gemeldet worden und wurde dorthin zurückgebracht.

Tausende Euro Schaden – Betreiber platzt der Kragen

Für den betroffenen Shopbesitzer Reza-Yasha Afdasta (40) ist die Festnahme allerdings nur ein schwacher Trost. Der neuerliche Einbruch hinterlässt einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Dazu kommen die finanziellen Einbußen durch den gestörten Geschäftsbetrieb.

Weil die beiden Verdächtigen erst 13 Jahre alt sind, gelten sie in Österreich noch als strafunmündig. Eine strafrechtliche Verurteilung ist daher nicht möglich. Der Geschäftsmann ist überzeugt, dass sich dadurch nichts ändern wird. Seinen Ärger richtet er deshalb direkt an die verantwortlichen Politiker.

"Man muss die Politik darauf aufmerksam machen, dass sie komplett gescheitert ist!", wettert der Unternehmer im Gespräch mit "Heute". Seine Forderung ist klar: Die Strafmündigkeit müsse gesenkt werden, damit auch jüngere Täter strafrechtliche Konsequenzen zu spüren bekommen.

FPÖ fordert harte Konsequenzen

Die Debatte über eine mögliche Senkung der Strafmündigkeit beschäftigt längst auch die Spitzenpolitik. Während Justizministerin Anna Sporrer eine Herabsetzung der Altersgrenze von derzeit 14 auf zwölf Jahre ablehnt, fordert der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) ein härteres Vorgehen gegen junge Straftäter.

"Wer zuschlägt, raubt, stiehlt oder fremdes Eigentum beschädigt, muss mit dem Strafrecht konfrontiert werden, anstatt mit einer Playstation in Wohngemeinschaften belohnt zu werden", erklärte Kunasek gegenüber "Heute".

Für den Wiener Geschäftsinhaber ist die Diskussion jedenfalls längst keine theoretische mehr. Nach drei Einbrüchen und einem Schaden von mehreren Tausend Euro verlangt er konkrete Maßnahmen – bevor sein Geschäft erneut zum Ziel wird.