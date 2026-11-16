i Polizei-Einsatz in Wien Leserreporter Strafunmündig Erst 13! Kinder brechen am Wiener Naschmarkt ein Zwei erst 13-jährige Buben sollen in der Nacht auf Montag mehrere Einbrüche am Wiener Naschmarkt verübt haben. Von Maxim Zdziarski 16.11.2026, 10:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächtlicher Einbruchs-Alarm am Wiener Naschmarkt! In der Nacht auf Montag wurden zwei Jugendliche gegen 1.30 Uhr von Polizisten im Bereich der Rechten Wienzeile beobachtet. Die beiden verhielten sich derart auffällig, dass die Beamten beschlossen, sie genauer im Auge zu behalten.

Wenig später entdeckten die Polizisten ein eingeschlagenes Fenster eines Geschäftslokals. Glasscherben lagen auf dem Boden. Doch damit nicht genug: Auch mehrere Marktstände sowie eine weitere Eingangstür waren beschädigt.

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Flucht durch mehrere Gassen

Als die beiden Jugendlichen bemerkten, dass die Polizei auf sie aufmerksam geworden war, versuchten sie, sich schnellen Schrittes aus dem Staub zu machen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Diese führte von der Faulmanngasse über die Mühlgasse und den Kühnplatz bis in die Schleifmühlgasse.

Dort war schließlich Endstation: Die Polizisten konnten die beiden Verdächtigen anhalten. Bei ihnen handelte es sich um zwei gerade einmal 13 Jahre alte Buben.

Notfallhammer und Bargeld sichergestellt

Nach Angaben der Polizei zeigten sich beide unmittelbar nach ihrer Anhaltung geständig. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Teile eines Notfallhammers sowie Bargeld. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Einer der beiden 13-Jährigen, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, wurde nach Abschluss der Amtshandlung seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Sein ebenfalls 13-jähriger Freund, ein syrischer Staatsbürger, war bereits von seiner Wohneinrichtung als abgängig gemeldet worden. Er wurde anschließend den zuständigen Betreuern übergeben.

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Da beide Buben erst 13 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig sind, können sie in Österreich für die mutmaßlichen Einbrüche nicht strafrechtlich bestraft werden.

Steirer-Chef fordert harte Konsequenzen

Die Debatte hat längst auch die heimische Spitzenpolitik erreicht. Während Justizministerin Anna Sporrer eine Senkung der Strafmündigkeit von derzeit 14 auf 12 Jahre ablehnt, fordert Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FP) im "Heute"-Gespräch altersgerechte, aber harte Konsequenzen für junge Straftäter. "Wer zuschlägt, raubt, stiehlt oder fremdes Eigentum beschädigt, muss mit dem Strafrecht konfrontiert werden, anstatt mit einer Playstation in Wohngemeinschaften belohnt zu werden", so der Freiheitliche – "Heute" berichtete.