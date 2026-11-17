i Für die Familie wurde der Wien-Aufenthalt zum Albtraum. Leserreporter Kennzeichen "missverstanden" Auto weg! Familie muss nach Abschlepp-Panne 368€ zahlen Eine Familie aus Tirol erlebt in Wien einen Albtraum. Ihr Auto gilt stundenlang als gestohlen. Dann stellt sich heraus: Der Wagen wurde abgeschleppt. Von Justine Gull 17.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Albtraum für eine Familie aus Kufstein (Tirol)! Eigentlich war sie wegen eines wichtigen medizinischen Termins der Mutter nach Wien gereist. Doch am Samstag war das Familienauto in der Syringgasse in Hernals plötzlich verschwunden. Besonders bitter: Die Familie ist dringend auf das Fahrzeug angewiesen, da ihre schwerbehinderte Tochter Redha im Rollstuhl sitzt.

Was zunächst wie ein Autodiebstahl aussah, entpuppte sich später als folgenschweres Missverständnis. Denn das Fahrzeug war offenbar gar nicht gestohlen, sondern von einem Abschleppdienst entfernt und in Simmering verwahrt worden.

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Zwei Buchstaben sorgen für Chaos

Gegen 9 Uhr bemerkte die Familie, dass ihr Auto verschwunden war. Auch die Polizei kontaktierte laut dem Vater den Abschleppdienst, um den Verbleib des Fahrzeugs zu klären. Doch ohne Erfolg. Gegen 15 Uhr wurde der Wagen schließlich offiziell als gestohlen aufgenommen – die Anzeigenbestätigung liegt "Heute" vor.

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Der Grund für das Chaos soll ausgerechnet beim Kennzeichen gelegen haben. Laut dem Familienvater habe ein Mitarbeiter des Abschleppdienstes bei der telefonischen Nachfrage statt "KU" für Kufstein das Kürzel "KO" für Korneuburg verstanden. Erst ein Freund des Sohnes konnte das Rätsel lösen. Er kontaktierte den Abschleppdienst erneut und erfuhr, dass das Fahrzeug längst auf einem Verwahrplatz in Simmering stand.

Familie muss 368 Euro bezahlen

Zu diesem Zeitpunkt war die Familie bereits mit einem Mietwagen auf dem Weg nach Tirol. Diesen hatte sie organisieren müssen, nachdem ihr laut eigenen Angaben keine Unterstützung bei der Heimreise angeboten werden konnte. Die Familie musste deshalb erneut nach Wien fahren, um das Auto abzuholen. Dort folgte der nächste Ärger: Für die Abschleppung beziehungsweise Verwahrung wurden 368 Euro fällig. Zusätzlich musste auch der Mietwagen bezahlt werden.

"Wir haben diese 368 Euro schließlich bezahlt, weil wir unser Fahrzeug einfach nur zurückhaben wollten", erzählt der Vater gegenüber "Heute". Hinzu kamen die Kosten für den Mietwagen. Erst gegen 2 Uhr morgens erreichte die erschöpfte Familie schließlich ihr Zuhause in Tirol.

Vater ist fassungslos

Besonders belastend war die Situation für die Familie wegen ihrer Tochter, die laut ihrem Vater einen Behinderungsgrad von 100 Prozent hat und auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

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"Wie kann es passieren, dass ein Fahrzeug tatsächlich gefunden und verwahrt wird, die betroffenen Menschen aber trotzdem stundenlang davon ausgehen müssen, dass ihr Auto gestohlen und nicht auffindbar ist?", fragt sich der Tiroler.

Der Familienvater ist zwar erleichtert, sein Auto zurückzuhaben. Dennoch bleibt für ihn die Frage offen, wie ein Missverständnis beim Kennzeichen derart weitreichende Folgen haben konnte und weshalb er am Ende auch noch 368 Euro bezahlen musste.