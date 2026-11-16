i Süß trifft herzhaft: Lidl und Ferhat Döner bringen das virale Döner-Croissant erstmals nach Wien – 1.000 Stück gibt es am Dienstag gratis. Heute/Auer 1.000 werden verschenkt Lidl bringt jetzt das Döner-Croissant nach Wien Aus einem Aprilscherz wird Ernst: Lidl bringt den viralen Food-Hit nach Wien und verschenkt am Dienstag 1.000 Döner Croissants. Von Christine Scharfetter 16.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Croissant, gefüllt mit saftigem Dönerfleisch: Was zunächst nach einer ziemlich gewagten Kombination klingt, soll jetzt auch die Wiener auf den Geschmack bringen. Lidl Österreich holt gemeinsam mit dem Wiener Kultlokal Ferhat Döner einen viralen Food-Trend nach Österreich. Am Dienstag, dem 17. November, werden in Favoriten 1.000 Döner-Croissants kostenlos verteilt. Der Andrang dürfte groß werden.

Vom Aprilscherz zum echten Food-Hype

Seinen Ursprung hatte das ungewöhnliche Gebäck in Deutschland. Was als Aprilscherz begann, entwickelte sich dank der Begeisterung im Netz zu einem regelrechten Food-Phänomen. Die Lidl-Community ließ nicht locker – und bekam schließlich, was sie wollte: Das Döner-Croissant wird Realität.

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"Die Idee ist ursprünglich aus einem Aprilscherz entstanden. Durch den Austausch mit unserer Community und das Feedback haben wir aber schnell gemerkt, dass das tatsächlich funktionieren könnte", erklärt Simon Lindenthaler, Head of Corporate Affairs bei Lidl Österreich, gegenüber "Heute".

Dabei könnten die 1.000 Stück, die am Dienstag verteilt werden nur ein Anfang sein. Ganz ausschließen will Lindenthaler eine Fortsetzung jedenfalls nicht. "Bei Lidl Österreich ist vieles möglich. Wenn eine Idee so gut anläuft, kann man natürlich über eine Weiterführung der Kooperation nachdenken. Wir sind ein kreatives und engagiertes Team – ausgeschlossen ist gar nichts."

Schafkäse gegen die süße Croissant-Note

Für die ungewöhnliche Kombination holte sich Lidl mit Ferhat Döner einen prominenten Wiener Partner an Bord. Inhaber Ferhat Yildirim ließ sich auf das Experiment ein – musste bei der Rezeptur allerdings ein wenig tüfteln.

Denn die größte Herausforderung war die Süße des Buttercroissants. "Wir haben überlegt, wie wir das geschmacklich ausbalancieren können. Das Rindfleisch ist für uns das Wichtigste. Dazu kommen Schafkäse, Avocado und Gemüse. So bekommt das Ganze eine herzhafte Note und die Süße des Croissants wird gebrochen", erklärt Yildirim gegenüber "Heute".

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Jetzt kann sich auch Yildirim eine Fortsetzung gut vorstellen. Das Produkt sei gut gelungen und in den sozialen Medien bereits auf großes Interesse gestoßen. "Wer weiß, vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder eine Zusammenarbeit", meint der Döner-Unternehmer.

So schmeckt die ungewöhnliche Kreation

Doch kann ein Döner tatsächlich mit einem süßen Buttercroissant harmonieren? Der "Heute"-Geschmackstest fällt durchaus positiv aus: Die Kreation erinnert optisch und von der Idee her an ein klassisches Schinken-Käse-Croissant, überrascht geschmacklich aber mit einer deutlich kräftigeren, herzhaften Note. Das Zusammenspiel aus Fleisch, Käse, Avocado und Gemüse macht den Snack durchaus deftig.

Eine ungewöhnliche Kombination, die nicht unbedingt jeden Tag auf dem Speiseplan stehen muss, aber durchaus einen Versuch wert ist. Auch Yildirim selbst zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: "Es ist schon ein gutes Produkt. Natürlich schmeckt man die Süße des Croissants, aber die Kombination funktioniert."

Hier gibt es 1.000 Stück gratis

Wer sich selbst ein Bild vom ungewöhnlichen Food-Mix machen möchte, sollte schnell sein. Am Dienstag, dem 17. November 2026, wird die ursprüngliche Ferhat-Filiale in der Favoritenstraße 94 für einen Tag zum Lidl-Pop-up. Die Jungs vom "Café am Rande der Freundlichkeit" verteilen dort zwischen 14 und 18 Uhr insgesamt 1.000 Döner-Croissants – kostenlos und solange der Vorrat reicht.